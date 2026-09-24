¿Santiago Bueno debutará en el América vs Necaxa? Ya se sabe qué pasará

Mientras América tendrá 5 bajas para enfrentar al Necaxa, el equipo de Guillermo Almada también trabaja con la mira puesta en recuperar variantes para una zona que dejó dudas en los últimos partidos. Los Clásicos ante Cruz Azul y Chivas expusieron algunos problemas defensivos que ahora deberán resolverse. ¿Debutará Santiago Bueno?

Así como Guillermo Almada tiene borrado a un ex Cruz Azul, ahora Santiago Bueno aparece como una de las opciones para reforzar la defensa del América en el próximo juego. El uruguayo ya está disponible después de completar su proceso de adaptación y podría tener su primera oportunidad con las Águilas ante Necaxa, donde podría aprovechar las ausencias de sus compañeros.

|X América

Lo que se sabe del debut de Santiago Bueno en América

América visitará al Necaxa este domingo en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El encuentro aparece como una posibilidad concreta para que Bueno tenga sus primeros minutos con el conjunto azulcrema, luego de no poder participar en los Clásicos ante Cruz Azul y Chivas.

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El defensor llegó desde Inglaterra sobre el cierre del mercado de fichajes y aseguró que se encuentra preparado para competir. Su proceso de adaptación incluyó varias semanas de entrenamientos, además de una pretemporada realizada con Wolverhampton antes de incorporarse al conjunto mexicano.

Club América|Crédito: @ClubAmerica / X

La necesidad de modificar la defensa también puede abrirle la puerta. América recibió seis goles en los dos Clásicos mencionados, mientras Emilio Lara, Miguel Vázquez y Ramón Juárez quedaron bajo análisis por sus actuaciones.

Los refuerzos del América para el Apertura 2026 y sus pocos minutos

Bueno no es el único refuerzo que todavía espera una oportunidad. Santiago Ramos Mingo, otro de los centrales incorporados durante el verano, ya está registrado, pero todavía no debutó oficialmente con América.

Carlos Álvarez apenas suma cuatro minutos después de ingresar en el Clásico Nacional. Edwin Cerrillo continúa buscando mayor participación, mientras Miguel Borja espera consolidarse como una alternativa ofensiva importante.

Óscar Perea es uno de los pocos refuerzos extranjeros que ya tuvo participación y minutos con el equipo. Ahora, Bueno podría convertirse en otra de las novedades de Almada para un partido en el que América busca acercarse al liderato del Apertura 2026.

