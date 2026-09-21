ÚLTIMA HORA: Club América tendrá 5 bajas para enfrentar al Necaxa

Así como el Club América tiene una deuda pendiente desde que llegó Guillermo Almada al banquillo, las Águilas tendrán que afrontar un nuevo problema antes de su siguiente compromiso. El equipo perderá a varios futbolistas para una jornada importante del Apertura 2026, contra el Necaxa.

Para enfrentar a Necaxa, el América tendrá 5 bajas confirmadas entre jugadores convocados por sus selecciones nacionales y un futbolista que quedó descartado por lesión. La situación de Alan Cervantes modificó además los planes de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de septiembre.

Alan Cervantes quedará como agente libre en diciembre, ya que se le vence contrato con América, hecho que puede provocar su salida del club|@alancervantes10

Ausentes del América y motivos por los que no jugarán ante Necaxa

Brian Rodríguez fue convocado por la Selección de Uruguay, mientras que Israel Reyes forma parte de la convocatoria de México. Isaías Violante también fue llamado por la Selección Mexicana y Óscar Perea deberá reportarse con Colombia.

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La quinta ausencia será Alan Cervantes, aunque su situación es diferente. El mediocampista quedó fuera de la convocatoria de México debido a una molestia muscular, según informó la Selección Nacional.

La baja de Cervantes provocó además un movimiento en la convocatoria mexicana. Isaías Violante, quien inicialmente se integraría después del partido contra Necaxa para disputar el encuentro frente a Perú, se incorpora desde este lunes al trabajo de la Selección Nacional de México en el CAR.

De esta manera, Guillermo Almada deberá preparar el encuentro sin 5 elementos de su plantilla. Las ausencias llegan en una etapa en la que América busca encontrar mayor regularidad después de algunos resultados que generaron dudas, como la derrota en el Clásico Joven y el empate en el Clásico Nacional.

Por qué Brian Rodríguez decidió rechazar a Europa para quedars en el América|Crédito: @ClubAmerica / X

¿Cuándo se juega la jornada 10 entre América y Necaxa?

El Club América enfrentará a Necaxa el domingo 27 de septiembre de 2026 por la Jornada 10 del Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 21:00 horas, tiempo del Centro de México, y se disputará en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Las Águilas tendrán que afrontar el compromiso con las cinco bajas confirmadas, mientras Almada deberá encontrar alternativas para cubrir las ausencias de sus jugadores. Sin dudas, una situación compleja para el equipo de Coapa en su visita a los Rayos del Necaxa. ¿Podrá imponerse a las adversidades?