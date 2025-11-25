deportes
Santiago Gimenez: cuál es el nivel de estudios del futbolista estrella mexicano

Santi Gimenez, que actualmente juega en el Milan de Italia, era obligado a estudiar por sus padres

Santiago Gimenez: cuál es el nivel de estudios del futbolista estrella mexicano
Santiago Gimenez y su nivel de estudios
Diego Gonzalez
Selección Azteca
A pesar de haber nacido en Buenos Aires, Argentina, aquel 18 de abril de 2001, desde 2004 Santiago Gimenez es un mexicano más. Chaquito –cuyos goles se comparan en cantidad con los de Raúl Jiménez– arribó de pequeño al país azteca y comenzó sus estudios, mientras sus padres Christian y María Bernarda lo obligaban a tener buenas calificaciones.

Mientras que el Milan ve como posible moneda de cambio a Santiago Gimenez, el crack mexicano sigue enfocado en mejorar y volver a tener un buen promedio goleador. ‘Bebote’ sabe de resiliencia, pues en un momento casi deja el futbol porque sus padres lo regañaban por las malas notas escolares. No obstante, supo terminar sus estudios.

Crédito: Mexsport

De acuerdo a distintos reportes, Santi Gimenez es egresado del bachillerato, por lo que su nivel de estudios es bachiller. Si bien luego de eso no trascendió ninguna información sobre si continuó haciendo alguna carrera universitaria, no se descarta que a futuro el ‘Chaquito’ pueda hacerlo gracias a sus inmensas posibilidades.

Está claro que con 24 años Gimenez tiene muchos años más de carrera por delante, para enfocarse de lleno en el futbol y, por qué no, intentar descubrir una segunda pasión para estudiar y tener algo a qué dedicarse al terminar su trayectoria futbolística. Para eso, claro, aún falta mucho.

Por el momento, por lo menos, se sabe que Gimenez consiguió jugar en la academia de Cruz Azul sin menospreciar sus estudios y logrando graduarse como bachiller. Hay que ver si a la larga continúa con algún estudio universitario ligado al deporte o si prefiere alejarse del balón que tantas alegrías le ha dado con apenas 24 años.

Los números de Santiago Gimenez en cada uno de sus clubes

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, sitio especializado en este apartado, los números de Santiago Gimenez en sus equipos son los siguientes:

  • Cruz Azul: 21 goles en 105 partidos (0.20)
  • Feyenoord: 65 goles en 105 partidos (0.619)
  • Milan: 7 goles en 30 partidos (0.23)
  • Selección Nacional de México: 6 goles en 45 partidos (0.13)
  • Total: 99 goles en 285 partidos (0.347).
Curiosidades del deporte
Diego Gonzalez

