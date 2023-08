Kylian Mbappé aseguraría el futuro de Santiago Giménez

Recientemente, Santiago Giménez no cerró la puerta a su salida del Feyenoord en el presente mercado de fichajes: el delantero mexicano, ex Cruz Azul en la Liga BBVA MX, declaró que no puede prometer su permanencia en el conjunto de Países Bajos y Kylian Mbappé podría acabar con los rumores de su futuro.

Kylian Mbappé encabezaría el movimiento que llevaría a Santiago Giménez a su nuevo equipo: en caso de que el futbolista francés de 24 años de edad salga del Paris Saint-Germain, una de las primera opciones para suplirlo, de acuerdo con diversos reportes, encabezados por Foot Mercato, medio francés especializado en la ventana de transferencias, sería Gonçalo Ramos, actual jugador del Benfica.

Kylian Mbappé | Polvo de Estrellas con Jorge Valdano

Te puede interesar: El campeón de Europa que amenazaría con quitarle la titularidad a Guillermo Ochoa en Salernitana

Con la salida de Gonçalo Ramos, los mismos reportes indican que Santiago Giménez sería una de las opciones para cubrir la salida del delantero portugués de 22 años de edad que anotó un hat-trick con los colores lusitanos en los octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 cuando Suiza fue la víctima de los dirigidos por Fernando Santos.

¿Cuál es el valor de Santiago Giménez?

De acuerdo a la plataforma Transfermarkt, Santiago Giménez tiene un valor de 25 millones de euros y, con relación a lo publicado por el mismo sitio, tiene contrato con Feyenoord hasta a junio de 2026; por lo tanto, su salida del conjunto de Países Bajos sería mediante una oferta presentada por algún equipo interesado en el delantero mexicano de 22 años de edad.

Además del interés que existiría en Santiago Giménez por parte del Benfica, otros equipos que podrían tener en la órbita al delantero mexicano es el Sevilla, Atlético de Madrid, Lazio; sin embargo, tanto integrantes del cuerpo técnico como de la directiva del Feyenoord han comentado que buscarían que el delantero mexicano se quede en el equipo.

Te puede interesar: Los equipos de la Liga BBVA MX que podrían fichar a Paul Pogba