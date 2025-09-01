BOMBAZO: Cruz Azul busca atacante europeo para sustituir a Ángel Sepúlveda

Cruz Azul no quiere perder el ritmo. Luego de la lesión de Ángel Sepúlveda, uno de los pilares ofensivos de la Máquina en este Torneo Apertura 2025, la directiva celeste ha comenzado a moverse con rapidez en el mercado de fichajes. El nombre que ha surgido con fuerza en las últimas horas es el del delantero suizo Breel Embolo, actualmente en el conjunto del AS Mónaco de la Ligue 1, cuyo valor ronda los 12 millones de euros, según Transfermarkt.

Sepúlveda, quien suma cinco goles en siete jornadas, sufrió un desgarro en el isquiotibial durante el duelo ante Chivas, encendiendo las alarmas en La Noria. Aunque aún se espera el parte médico oficial, todo indica que estará fuera por varias semanas, lo que ha obligado al técnico Nicolás Larcamón a replantear su esquema ofensivo. Gabriel Fernández ha tomado el rol de titular, pero la directiva busca un refuerzo de peso para mantener el invicto y la ambición de título.

¿Cuáles son las característica de Breel Embolo?

Breel Embolo, de 28 años, es un delantero potente, con experiencia en Bundesliga, Ligue 1 y la selección suiza. Su nombre no es nuevo para el futbol mexicano: en junio de este año, fue figura en el amistoso entre Suiza y México, donde anotó y dejó una gran impresión. Su perfil encaja con lo que busca Cruz Azul: movilidad, presencia física y capacidad de definición.

Sin embargo, la operación no será sencilla. El Mónaco no tiene urgencia por vender, y el alto costo de su carta complica las negociaciones. Además, Rayados de Monterrey también ha mostrado interés en el atacante, lo que podría elevar aún más la competencia por su fichaje.

En medio de este panorama, Cruz Azul se juega más que un fichaje: se juega mantener la estabilidad de un proyecto que ha ilusionado a su afición. Con cinco victorias y dos empates, el equipo marcha invicto y comparte el segundo puesto de la tabla con América. La llegada de Embolo podría ser el golpe de autoridad que necesita para consolidarse como candidato al título.

