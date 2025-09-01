AL MOMENTO: Pumas y Rayados se disputan atacante italiano campeón de la Eurocopa

El mercado de fichajes sigue en movimiento en sus últimas horas, y uno de los nombres que ha encendido el radar de varios clubes es el del delantero italiano Andrea Belotti. El atacante de 31 años, actualmente vinculado al Como de la Serie A, no entra en los planes del técnico Cesc Fábregas y busca una salida inmediata. Su cotización ronda los 2 millones de euros, una cifra accesible para varios equipos que ven en él una oportunidad de oro.

¿Cuáles son las características de Andrea Belotti?

En México, tanto Pumas como Rayados de Monterrey han iniciado contactos para explorar su incorporación. Los universitarios, tras liberar una plaza de extranjero con la salida de Piero Quispe, buscan un delantero de experiencia internacional que complemente su ofensiva. Belotti encaja perfecto en el perfil: potente, con buen juego aéreo y una trayectoria que incluye pasos por Torino, Roma, Fiorentina y Benfica.

Por su parte, Rayados también ha mostrado interés, especialmente tras la caída de la negociación por Borja Mayoral. El equipo regiomontano busca un “nueve” de garantías para reforzar su ataque en el Apertura 2025, y Belotti aparece como una opción viable y con recorrido europeo.

¿Qué equipo español busca fichar a Belotti?

Sin embargo, el conjunto español del Alavés parece llevar ventaja. Desde medios ibéricos se reporta que el club vasco ya habría iniciado negociaciones formales con el entorno del jugador, y se habla incluso de un acuerdo cercano. Alavés busca reforzar su plantilla tras una temporada irregular en LaLiga, y ve en Belotti una pieza clave para recuperar competitividad.

Belotti, campeón de la Euro 2021 con Italia, suma más de 100 goles en la Serie A y ha sido internacional en múltiples ocasiones. Su último semestre lo jugó con el Benfica, donde disputó el Mundial de Clubes y dejó buenas sensaciones, aunque sin continuidad. Ahora, con el cierre del mercado europeo a la vuelta de la esquina, su destino podría definirse en cuestión de horas.

