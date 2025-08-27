¡Se lo quieren llevar! Club histórico de Brasil pone millones sobre la mesa por jugador de Tigres

El mercado de fichajes sigue en marcha y esta vez el protagonista es el defensor brasileño Rómulo Zwarg, quien ha despertado el interés del histórico Santos FC de Brasil. El club paulista presentó una oferta formal cercana a los 5.5 millones de dólares, aunque unos medios lo manejan de 6 millones, por el jugador de Tigres, buscando reforzar su plantilla de cara al Brasileirao y la Copa Sudamericana.

Zwarg, de 23 años, llegó a Tigres en enero de 2025 procedente del Internacional de Porto Alegre. Aunque inicialmente fue contratado como mediocampista de contención, el técnico Guido Pizarro lo reconvirtió en defensa central, posición en la que ha brillado durante el torneo Apertura 2025 y la Leagues Cup. Su solidez, capacidad física y buena salida con balón lo han convertido en titular indiscutible y pieza clave del esquema felino.

¿Qué dijo Tigres sobre la oferta por Rómulo Zwarg?

La propuesta del Santos fue recibida por la directiva de Tigres, pero la respuesta fue clara: Zwarg no está en venta. Fuentes cercanas al club confirmaron que el jugador es considerado estratégico para el proyecto deportivo actual, y no se contempla su salida en este momento.

El interés del Santos responde a una necesidad urgente de reforzar su zaga, ya que el equipo se encuentra en zona de descenso en el Brasileirao. La oferta de 30 millones de reales brasileños (equivalente a 5.5 millones de dólares) fue vista como una oportunidad para repatriar al joven defensor, pero Tigres no está dispuesto a negociar.

Zwarg ha disputado más de 17 partidos con los auriazules y se ha ganado el respaldo de la afición y del cuerpo técnico. Su evolución ha sido tan notable que incluso desplazó a Joaquim Pereira, otro brasileño del plantel, a la banca. Además, Tigres tiene una plaza de extranjero disponible y está enfocado en reforzar otras zonas del campo, como el extremo ofensivo.

¿Cuál es el motivo de Tigres de no vender a Rómulo Zwarg?

Por ahora, el futuro de Rómulo Zwarg sigue pintado de auriazul. Aunque su nombre seguirá sonando en el radar de clubes brasileños y europeos, Tigres ha dejado claro que su compromiso es mantener un plantel competitivo y no desarmar la base que los tiene peleando en los primeros lugares de la Liga MX.

