Gabriel Milito ya está convencido y no piensa usar a estos 2 jugadores: aficionados reprochan la decisión

En Chivas los resultados no son los mejores y se puede ver en la tabla general de la Liga BBVA MX. Gabriel Milito aún no encuentra la fórmula para despertar a su Rebaña y la gente cada vez se lo reprocha más. El argentino no ocupa a los canteranos que venían haciendo bien las cosas y ahora los podrá utilizar menos. Es que estos 2 empezarán la concentración con la Selección Mexicana Sub20 de cara al Mundial de la especialidad.

El fin de semana, las Chivas lograron empatar 3-3 ante los Xolos de Tijuana. Gabriel Milito y el Rebaño iban perdiendo 3-0, pero con más corazón que ideas de juego lograron reponerse. Ante esto la afición ya está cansada y exige que Hugo Camberos y Yael Padilla tengan más minutos en la cancha, pero al parecer no le llenan el ojo al timonel.

@camberos.58 Hugo Camberos fue del interés de Cruz Azul y de otro equipo de Europa, pero decidió renovar con Chivas

Pocos minutos para Padilla y Camberos en las Chivas de Milito

Cuando se pensaba que Hugo Camberos y Yael Padilla serían el futuro de Chivas, no fue así. Gabriel Milito no los tiene contemplados y sus pocos minutos en el campeonato local son preocupantes. Camberos, de cinco partidos, solamente ha jugado cuatro; en ninguno ha sido titular y solamente suma 97 minutos, sin marcar gol ni poner asistencia. Por su parte, Padilla no ha visto actividad en todo el Apertura 2025 y, si sale a la banca, solamente es para hacer el calentamiento. Por esta razón, la afición reprueba las decisiones de su entrenador.

En el último torneo (Clausura 2025), Padilla jugó 16 partidos, disputó 596 minutos y marcó 2 goles. Camberos también fue muy regula al encarar 873 minutos en 15 encuentros y marcar dos tantos. Chivas está en el lugar 16 con solamente 4 puntos, tras conseguir un triunfo un empate y tres derrotas. Recordar que tiene un partido pendiente ante los Tigres de la UANL que se jugará a mediados de septiembre.

¿Cuándo inicia el Mundial de Futbol Sub 20?

El Mundial de Futbol de la categoría Sub 20 arranca el próximo sábado 27 de septiembre y termina el 19 de octubre, por lo que los jugadores de Chivas Camberos y Padilla se perderán una gran parte del torneo y, cuando regresen, si su equipo no ha podido levantar, prácticamente estarían eliminados del Apertura 2025.