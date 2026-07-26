Santos vs Atlas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado, HOY sábado 25 de julio, partido de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Cotejo desde la Comarca Lagunera entre los Guerreros y los Rojinegros en partido correspondiente a la jornada 2 del Torneo Apertura 2026.
La jornada 2 del Torneo Apertura 2026 nos manda a Torreón, Coahuila para ver el debut de Santos Laguna como local en el presente Torneo Apertura 2026. Los pupilos de Renato Paiva quieren sacudirse la derrota en la primera fecha ante Rayados de Monterrey lo más rápido posible y tratarán de sacar sus primeras unidades cuando reciban al Atlas de Guadalajara. Los Rojinegros sacaron los tres puntos en León y ahora, de la mano de Hernán Crespo buscarán un nuevo triunfo.
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Alineación de Santos Laguna
Portero: Carlos Acevedo
Defensas: Mauricio Cuevas, Emmanuel Echeverría, Franco Pardo y Felipe Sánchez
Mediocampistas: Salvador Mariscal, Ezequiel Bullaude, Carlos Gruezo y Francisco Villalba
- Delanteros: Ramiro Sordo y Lucas Di Yorio
Alineación de Atlas
Portero: Camilo Vargas
Defensas: Gustavo Ferrareis, Milton Valenzuela, Rodrigo Schlegel y Manuel Capasso
Mediocampistas: Edgar Zaldívar, Luis de Barros, Sergio Hernández, Aldo Rocha y Alfonso González
- Delanteros: Ryan Mmaee