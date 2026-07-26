logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO

Santos vs Atlas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado, HOY sábado 25 de julio, partido de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Cotejo desde la Comarca Lagunera entre los Guerreros y los Rojinegros en partido correspondiente a la jornada 2 del Torneo Apertura 2026.

Santos Atlas Liga MX

Escrito por: Erick De la Rosa

La jornada 2 del Torneo Apertura 2026 nos manda a Torreón, Coahuila para ver el debut de Santos Laguna como local en el presente Torneo Apertura 2026. Los pupilos de Renato Paiva quieren sacudirse la derrota en la primera fecha ante Rayados de Monterrey lo más rápido posible y tratarán de sacar sus primeras unidades cuando reciban al Atlas de Guadalajara. Los Rojinegros sacaron los tres puntos en León y ahora, de la mano de Hernán Crespo buscarán un nuevo triunfo.

Te puede interesar: Un histórico de Italia quiere darle a Santiago Giménez los minutos que no tuvo en el Milan

Alineación de Santos Laguna

  • Portero: Carlos Acevedo

  • Defensas: Mauricio Cuevas, Emmanuel Echeverría, Franco Pardo y Felipe Sánchez

  • Mediocampistas: Salvador Mariscal, Ezequiel Bullaude, Carlos Gruezo y Francisco Villalba

  • Delanteros: Ramiro Sordo y Lucas Di Yorio

Alineación de Atlas

  • Portero: Camilo Vargas

  • Defensas: Gustavo Ferrareis, Milton Valenzuela, Rodrigo Schlegel y Manuel Capasso

  • Mediocampistas: Edgar Zaldívar, Luis de Barros, Sergio Hernández, Aldo Rocha y Alfonso González

  • Delanteros: Ryan Mmaee
Tags relacionados
Atlas Santos Laguna
App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo