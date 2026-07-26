Santos vs Atlas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado, HOY sábado 25 de julio, partido de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La jornada 2 del Torneo Apertura 2026 nos manda a Torreón, Coahuila para ver el debut de Santos Laguna como local en el presente Torneo Apertura 2026. Los pupilos de Renato Paiva quieren sacudirse la derrota en la primera fecha ante Rayados de Monterrey lo más rápido posible y tratarán de sacar sus primeras unidades cuando reciban al Atlas de Guadalajara. Los Rojinegros sacaron los tres puntos en León y ahora, de la mano de Hernán Crespo buscarán un nuevo triunfo.

Te puede interesar: Un histórico de Italia quiere darle a Santiago Giménez los minutos que no tuvo en el Milan

Alineación de Santos Laguna

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Mauricio Cuevas, Emmanuel Echeverría, Franco Pardo y Felipe Sánchez

Mediocampistas: Salvador Mariscal, Ezequiel Bullaude, Carlos Gruezo y Francisco Villalba

Delanteros: Ramiro Sordo y Lucas Di Yorio

Alineación de Atlas