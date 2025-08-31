Santos vs Tigres, alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 7 del Apertura 2025, de la Liga BBVA MX

Se enfrentan en la fecha 7, el cuadro de Santos ante Tigres, en Torreón, duelo al cual los laguneros darán todo para sacar los tres puntos en casa.

Llegan los locales en el décimo escalón, tras perder cuatro choques y ganar un par de compromisos.

En lo que respecta a Tigres, tienen 10 puntos apenas cuatro más de Santos. Los de Pizarro tienen tres triunfos y un empate con un descalabro y buscan regresar al camino de la victoria y escalar más allá del lugar siete en la tabla.

Estas son las alineaciones oficiales de Santos vs Tigres en la Jornada 7 de la Liga MX

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: José Abella, Haret Ortega, Bruno Amione, Kevin Balanta

Mediocampistas: Javier Güémez, Aldo López, Fran Villalba

Delanteros: Dájome, Lozano y Palacios

Estas son las alineaciones de Tigres para medirse ante Santos

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan José Purata, Jesús Garza

Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez

Delanteros: Ángel Correa, Ozziel Herrera, E. López

¿Quién es el árbitro central del partido Santos vs Tigres y cuál es el cuerpo arbitral?

La cuarteta arbitral, estará conformada por:



Árbitro Central: Marco Antonio Ortiz Nava

Árbitro Asistente 1: Christian Kiabek Espinosa Zavala

Árbitro Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales

Cuatro Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández

5 datos que debes saber de Santos antes del juego ante Tigres

Puntos: 6

Lugar: 11 en la tabla

Victorias: 2

Empates: 0

Derrotas: 4

5 datos que debes saber sobre Tigres, previo al encuentro ante Santos

Posición en la tabla: 5.º

Puntos: 10

Victorias: 3

Empates: 1

Derrotas: 1

