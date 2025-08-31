Santos vs Tigres, alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 7 del Apertura 2025, de la Liga BBVA MX
Santos se enfrenta a Tigres este sábado, en juego de la Liga MX correspondiente a la Jornada 7, buscando sacar puntos en casa que lo impulsen casi en el meridiano del torneo Apertura 2025.
Se enfrentan en la fecha 7, el cuadro de Santos ante Tigres, en Torreón, duelo al cual los laguneros darán todo para sacar los tres puntos en casa.
Llegan los locales en el décimo escalón, tras perder cuatro choques y ganar un par de compromisos.
En lo que respecta a Tigres, tienen 10 puntos apenas cuatro más de Santos. Los de Pizarro tienen tres triunfos y un empate con un descalabro y buscan regresar al camino de la victoria y escalar más allá del lugar siete en la tabla.
Estas son las alineaciones oficiales de Santos vs Tigres en la Jornada 7 de la Liga MX
Portero: Carlos Acevedo
Defensas: José Abella, Haret Ortega, Bruno Amione, Kevin Balanta
Mediocampistas: Javier Güémez, Aldo López, Fran Villalba
Delanteros: Dájome, Lozano y Palacios
Estas son las alineaciones de Tigres para medirse ante Santos
Portero: Nahuel Guzmán
Defensas: Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan José Purata, Jesús Garza
Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez
Delanteros: Ángel Correa, Ozziel Herrera, E. López
¿Quién es el árbitro central del partido Santos vs Tigres y cuál es el cuerpo arbitral?
La cuarteta arbitral, estará conformada por:
- Árbitro Central: Marco Antonio Ortiz Nava
- Árbitro Asistente 1: Christian Kiabek Espinosa Zavala
- Árbitro Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales
- Cuatro Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández
5 datos que debes saber de Santos antes del juego ante Tigres
- Puntos: 6
- Lugar: 11 en la tabla
- Victorias: 2
- Empates: 0
- Derrotas: 4
5 datos que debes saber sobre Tigres, previo al encuentro ante Santos
- Posición en la tabla: 5.º
- Puntos: 10
- Victorias: 3
- Empates: 1
- Derrotas: 1
🤜🏼💥🤛🏼 Frente a Frente | Será el duelo 71 en Torneos Cortos entre Tigres y Santos, revisa el balance.@HEB_mexico pic.twitter.com/mRHEsWf9eJ— Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 30, 2025