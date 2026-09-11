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Se encienden las alarmas en Pumas: su refuerzo sale lesionado y preocupa al equipo

Las lesiones no dan tregua a la UNAM, pues en el duelo ante León una de sus estrellas salió en el “carrito de las desgracias”

Se encienden las alarmas en Pumas: su refuerzo sale lesionado y preocupa al equipo
Se encienden las alarmas en Pumas: su refuerzo sale lesionado y preocupa al equipo|Pumas MX

Escrito por: José Alejandro | DR

El triunfo de Pumas 3-1 sobre León en el partido pendiente de la jornada 7 le salió caro al conjunto universitario, pues durante los primeros minutos del duelo un refuerzo salió lesionado, lo que encendió las alarmas en el club.

Cristian "Chicote" Calderón, quien llegó a la UNAM para este Apertura 2026, salió lesionado del partido ante la Fiera. Apenas corría el minuto 25 cuando el ex del América sacó un disparo raso dentro del área. Sin embargo, rápidamente se tiró al césped y se llevó las manos a su pierna, como seña de dolor.

Refuerzo lesionado Pumas
Cristian “Chicote” Calderón salió lesionado del partido ante la Fiera.|Pumas MX

Calderón no pudo continuar más en el partido, por lo que fue sustituido por su compañero Ángel Azuaje. De momento, el club no ha emitido un comunicado acerca de la lesión del lateral izquierdo, por lo que se desconoce si es de gravedad o solo fue un tema muscular.

TE PUEDE INTERESAR:

Las bajas de Pumas por lesiones

El conjunto de la UNAM ha sido de los más golpeados por el tema de lesiones, ya que de momento suma 5 bajas considerables. Entre ellas está la de otro de los refuerzos para este Apertura 2026, como es la de Sebastián Córdova, quien se perderá el resto del torneo por la ruptura de ligamento de la rodilla.

@futboltotal_mx ¡SIGUEN LAS MALAS NOTICIAS EN PUMAS! ❌ ‘Chicote’ Calderón salió de cambio por una molestia en la pierna. Esto después de un tiro a portería. 😓 Habrá que esperar para conocer la gravedad de su lesión. 🕰️ #pumas #chicote #ligamx ♬ sonido original - Futbol Total MX

  • Álvaro Angulo: Esguince de rodilla derecha que sufrió durante la Leagues Cup 2026.
  • Cristian "Chicote" Calderón: Salió de cambio en el partido ante León. Se desconoce la gravedad de la lesión.
  • José Juan Macías: Se recupera de una ruptura de ligamentos en la rodilla izquierda que sufrió hace casi un año
  • César "Chino" Huerta: Es de las contrataciones para este Apertura 2026, pero se perderá el partido ante Chivas por molestias físicas.
  • Sebastián Córdova: Ruptura completa de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante la Leagues Cup 2026.
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