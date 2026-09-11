Se encienden las alarmas en Pumas: su refuerzo sale lesionado y preocupa al equipo

El triunfo de Pumas 3-1 sobre León en el partido pendiente de la jornada 7 le salió caro al conjunto universitario, pues durante los primeros minutos del duelo un refuerzo salió lesionado, lo que encendió las alarmas en el club.

Cristian "Chicote" Calderón, quien llegó a la UNAM para este Apertura 2026, salió lesionado del partido ante la Fiera. Apenas corría el minuto 25 cuando el ex del América sacó un disparo raso dentro del área. Sin embargo, rápidamente se tiró al césped y se llevó las manos a su pierna, como seña de dolor.

Cristian “Chicote” Calderón salió lesionado del partido ante la Fiera.|Pumas MX

Calderón no pudo continuar más en el partido, por lo que fue sustituido por su compañero Ángel Azuaje. De momento, el club no ha emitido un comunicado acerca de la lesión del lateral izquierdo, por lo que se desconoce si es de gravedad o solo fue un tema muscular.

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Las bajas de Pumas por lesiones

El conjunto de la UNAM ha sido de los más golpeados por el tema de lesiones, ya que de momento suma 5 bajas considerables. Entre ellas está la de otro de los refuerzos para este Apertura 2026, como es la de Sebastián Córdova, quien se perderá el resto del torneo por la ruptura de ligamento de la rodilla.