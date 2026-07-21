¡Preocupación en Pumas! Keylor Navas enciende las alarmas tras quedar tendido en la cancha
Momentos de tensión en el Nemesio Diez. Keylor Navas quedó tendido sobre el césped tras una acción de juego y generó preocupación entre sus compañeros, cuerpo técnico y aficionados universitarios.
¡Silencio y preocupación en el estadio! Keylor Navas encendió las alarmas en Pumas luego de quedar tendido sobre el terreno de juego durante el encuentro ante Toluca correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.