Se filtró este video de Luis Malagón con una faceta de él que pocos conocían y sorprendió mucho

Luis Malagón dejó impactado a propios y extraños luego de que se filtrara un video donde demuestra una faceta que muy pocos conocían de él. Lo anterior, ya que en la grabación se muestra al arquero mexicano dando indicaciones a sus defensas en el partido en el que las Águilas derrotaron 2-0 a Pachuca con gol de Allan Saint-Maximin .

El guardameta de la Selección Mexicana fue captado dirigiendo a sus compañeros, a quienes les exigía en las marcas hacia los jugadores rivales. Incluso, regañó a Igor Lichnovsky, quien fue el autor de uno de los goles del encuentro y que regresó para este torneo luego de que no fuera inscrito para el Clausura 2025 debido a una lesión .

Luis Malagón sorprendió mucho cuando fue captado dando órdenes a sus compañeros como si fuera el entrenador

“Párate ahí Igor [Lichnovsky], párate ahí, no te metas. Ahí Brian [Rodríguez]. Vivo Sebas [Cáceres], la izquierda. Sí Igor, pero esa es tu zona, se te está metiendo, ojo, checa la marca [Cristian] Borja”, le dijo Malagón a sus compañeros durante el partido que se jugó a puerta cerrada debido a problemas del club de Coapa con la Alcaldía Benito Juárez.

A Luis Ángel le funcionó el estar presionando a sus compañeros con las marcas, pues en el duelo ante Pachuca se fue con la valla invicta, apenas su segundo partido del Apertura 2025 sin recibir gol. Es que el primero había sido ante Querétaro en la jornada 4 de la Liga BBVA MX.

Así ha sido el rendimiento de Luis Malagón en el Apertura 2025

Luis Malagón es el portero titular del América, aunque las primeras 2 jornadas del Apertura 2025 no las disputó por decisión del entrenador André Jardine, ya que le dio vacaciones debido a que el guardameta disputó la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana durante el verano.

El portero de las Águilas ha recibido 4 anotaciones en los 5 partidos que ha disputado como titular, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer. Además, el guardameta acumula 2 tarjetas amarillas. Cabe destacar que, desde que regresó Malagón al cuadro titular, las Águilas suman 13 de 15 puntos posibles, por lo que siguen invictos en la Liga BBVA MX.