Se fue de la Liga BBVA MX, vale 32 millones y hoy vive una humillación histórica en Europa

Stephano Carrillo vivió una humillación histórica en Europa, luego de que su equipo fuera goleado 7-0 por el Willem II en la Copa de Países Bajos. El jugador que se fue de la Liga BBVA MX, vale 32 millones de pesos y fue comparado con Santiago Gimenez , disputó 30 minutos en la peor derrota de un club en esta competencia.

El delantero llegó al conjunto de la Segunda División de Países Bajos en agosto de este año , ya que fue prestado por el Feyenoord, a fin de que sume minutos y pueda consolidarse en Europa, plan que hasta el momento ha resultado, pues ha disputado todos los encuentros, tanto de la liga como de la copa. Sin embargo, el jugador de 19 años no ha marcado.

@stephanocarrillo Stephano Carrillo y su equipo recibieron una humillación histórica al ser goleados 7-0 en la Copa de Países Bajos

De valer más de 53 millones de pesos a solo 32 millones en 7 meses

La carrera de Carrillo inició con el pie derecho, pues fue fichado por el Feyenoord cuando aún estaba en las Fuerzas Básicas del Santos Laguna. El equipo de la Eredivisie lo contrató en febrero de este año, a fin de suplir la baja de Santiago Gimenez y replicar la misma historia de éxito que consiguió el club con el canterano de Cruz Azul.

El canterano de Santos emigró al futbol europeo y fue tasado en 53.5 millones de pesos en marzo de este año, según la plataforma Transfermarkt, pero solo bastaron 7 meses para que el valor del artillero decreciera a tan solo 32 millones, debido a falta de oportunidades en el equipo.

Por lo anterior, Feyenoord mandó a Stephano al Dordrecht, su equipo filial, a fin de que se foguee y en un futuro pueda regresar a la Eredivisie. Claro, busca que logre triunfar como lo han hecho varios mexicanos, entre ellos: Carlos Salcido, Andrés Guardado, Hirving Lozano y Santiago Gimenez, por mencionar algunos.

Stephano Carrillo 🇲🇽 jugó 30’ en la derrota de Dordrecht ante Willem ll de 7-0 en la Copa de los Países Bajos 🇳🇱🏆.



Cabe señalar que esta fue la mayor goleada de la historia en la competición para un club profesional.📉 pic.twitter.com/7SvBJcOR8T — Julio Rodríguez (@julioordz10) October 30, 2025

Lo que pudo ser: el Mundial Sub-20 que se perdió el jugador que vale 32 millones de pesos

El futbolista de 19 años formó parte de la Selección Sub-20 que disputó varios encuentros de cara al Mundial de Chile de este año. Sin embargo, el delantero quedó fuera de la lista final, ya que su club no lo prestó para la competencia, ya que apenas tenía menos de un mes de haber llegado al Dordrecht.