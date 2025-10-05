Conoce a las escuderías de la Fórmula 1 con más campeonatos de equipo; ¿cuántos tiene McLaren?

La Fórmula 1 está llegando a su final y en Singapur ya salió el primer campeón de la temporada. McLaren se declara bicampeón de constructores y con eso rompe una sequía de 34 años sin que lo pudieran lograr. También se mantiene entre la élite del automovilismo, pues conquistó su décimo trofeo de dicha categoría.

McLaren se pone a seis títulos de constructores de Ferrari. La escudería italiana es la más ganadora con 16, pero el equipo papaya llega a diez títulos y se separa de Williams, que se mantiene con nueve. Mercedes/Lotus tiene 7, Red Bull 6. Estos son los cinco equipos más ganadores en la historia de la Fórmula 1.

El campeonato de constructores es la conclusión inevitable del poderío de McLaren durante meses. Los 650 puntos son el doble de los 325 de Mercedes, que ocupa el segundo lugar, pero ya no es el favorito abrumador cada semana. Restan seis Grandes Premios, pero ya no hay equipo que los pueda alcanzar.

McLaren y la disputa entre Norris y Piastri

La Fórmula 1 está llegando a su final y McLaren debe definir a cuál de sus dos pilotos ayudar. Este fin de semana en el GP de Singapur quedó muy claro que Lando Norris podría ser su favorito, pese a que Oscar Piastri es el líder de la competencia. El británico tuvo un adelantamiento un tanto brusco en contra de su coequipero y las reacciones no se hicieron esperar.

“Todos en la parrilla habrían hecho exactamente lo mismo que yo hice. Así que creo que si me critican por simplemente ir por el interior y colocar mi coche en un gran hueco, entonces, sí, creo que no deberías estar en la Fórmula 1. Estaba resbaladizo, todavía mojado en muchos lugares. Pero es una carrera y me metí por el interior. Tuve una pequeña corrección, pero nada más que eso. Fue un buen pilotaje”, advirtió Norris.