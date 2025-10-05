deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Conoce a las escuderías de la Fórmula 1 con más campeonatos de equipo; ¿cuántos tiene McLaren?

McLaren entra a la élite del automovilismo mundial al conseguir el bicampeonato de la Fórmula 1

Piastri y Norris pelean en McLaren por ser los líderes de la Fórmula 1.
Foto: X y Canva
Piastri y Norris pelean en McLaren por ser los líderes de la Fórmula 1.
Antonio Hernández
AUTOMOVILISMO
Compartir

La Fórmula 1 está llegando a su final y en Singapur ya salió el primer campeón de la temporada. McLaren se declara bicampeón de constructores y con eso rompe una sequía de 34 años sin que lo pudieran lograr. También se mantiene entre la élite del automovilismo, pues conquistó su décimo trofeo de dicha categoría.

McLaren se pone a seis títulos de constructores de Ferrari. La escudería italiana es la más ganadora con 16, pero el equipo papaya llega a diez títulos y se separa de Williams, que se mantiene con nueve. Mercedes/Lotus tiene 7, Red Bull 6. Estos son los cinco equipos más ganadores en la historia de la Fórmula 1.

mclaren-campeon-gran-premio-singapur-f1.jpg
Instagram: McLaren

El campeonato de constructores es la conclusión inevitable del poderío de McLaren durante meses. Los 650 puntos son el doble de los 325 de Mercedes, que ocupa el segundo lugar, pero ya no es el favorito abrumador cada semana. Restan seis Grandes Premios, pero ya no hay equipo que los pueda alcanzar.

Te puede interesar:

McLaren y la disputa entre Norris y Piastri

La Fórmula 1 está llegando a su final y McLaren debe definir a cuál de sus dos pilotos ayudar. Este fin de semana en el GP de Singapur quedó muy claro que Lando Norris podría ser su favorito, pese a que Oscar Piastri es el líder de la competencia. El británico tuvo un adelantamiento un tanto brusco en contra de su coequipero y las reacciones no se hicieron esperar.

Todos en la parrilla habrían hecho exactamente lo mismo que yo hice. Así que creo que si me critican por simplemente ir por el interior y colocar mi coche en un gran hueco, entonces, sí, creo que no deberías estar en la Fórmula 1. Estaba resbaladizo, todavía mojado en muchos lugares. Pero es una carrera y me metí por el interior. Tuve una pequeña corrección, pero nada más que eso. Fue un buen pilotaje”, advirtió Norris.

MCLAREN
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Antonio Hernández

Te Recomendamos

WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Fórmula E EPrix Tokio Ronda 8
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 8, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1
×
×