¿SE VA? El Real Madrid podría quedarse sin su capitán

La continuidad de Dani Carvajal en el Real Madrid parece encaminarse hacia un nuevo capítulo. Pese a que el lateral cumplirá 34 años el próximo mes de enero y su contrato entra en su último semestre, todo apunta a que el club merengue le ofrecería una extensión de contrato paras seguir vistiendo la camiseta blanca y el gafete de capitán.

La confianza en el capitán se basaría más en su peso dentro del vestidor y su jerarquía histórica que en su rendimiento individual reciente. Ya que en los últimos meses, Dani ha sufrido lesiones graves en los que ha acumulado 445 minutos en todo el año debido a su molestia en la rodilla derecha en octubre de 2024, que requirió de una compleja intervención quirúrgica. Sin embargo, su trabajo en la rehabilitación y su deseo de regresar han sido ejemplares.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Mexicano es buscado por un CAMPEÓN de Champions League para el 2026

El propio cuadro español le mostró su apoyo al renovarle su vínculo la temporada pasada justo después de aquel percance y ahora parece que la intención es similar. Su posible regreso a la actividad, podría darse incluso para la Supercopa de España sería un voto de confianza por parte del cuerpo técnico de Xabi Alonso.

Desde el aspecto deportivo, la planificación del Madrid tampoco favorece su salida. El equipo no busca un lateral derecho en este mercado invernal, ya que la llegada este año de Trent Alaxander-Arnold aún sigue en proceso de adaptación y la opción de utilizar a Federico Valverde en esa banda no es la preferida. Por ahora, todos los caminos llevan a que el eterno dorsal 2 siga siendo parte fundamental del proyecto merengue, con la oportunidad de demostrar en el campo que aún tiene mucho que aportar.

Te puede interesar:

