Seattle Sounders 0-0 Puebla en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 hoy 20 de agosto?; marcador online

En partido de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025 se ven las caras en la cancha del Lumen Field los equipos de Seattle Sounders (MLS) y el Puebla (Liga MX). Los detalles del resultado del partido los podrás seguir en vivo y gratis en Azteca Deportes.

Los Sounders llegan como uno de los favoritos al título. Invictos en la fase de grupos y con una ofensiva demoledora que ya le marcó siete goles a Cruz Azul, el equipo de Brian Schmetzer luce sólido y confiado. En contraste, Puebla atraviesa una etapa de transición tras la salida de Pablo Guede. Martín Bravo, técnico interino, asumirá el mando en un momento clave para el club.

A pesar de las adversidades, La Franja ha demostrado carácter en esta Leagues Cup, colándose entre los ocho mejores.

