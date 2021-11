El primer futbolista que saldría del América para el Clausura 2022

América consumó el tercer fracaso con Santiago Solari al mando, tras quedar eliminado del Grita México Apertura 2021 ante Pumas y desde ya, están pensando en el siguiente torneo. Incluso, ya tendrían en mente a su primera baja para el Clausura 2022.

La directiva está molesta por la eliminación en el torneo. Luego de ser líderes a lo largo de la fase regular, terminaron cayendo en el primer partido de la liguilla y además, fueron ampliamente superados por Pumas en la cancha del Estadio Azteca.

La Barra Libre de David Medrano | Gonzalo Farfán y Adrián Chávez

Te podría interesar: La directiva del América reacciona... ¿se va Solari?

La primera baja del América

De acuerdo a información de ESPN, la directiva analizará el futuro de toda su plantilla. Hay jugadores en específico que han quedado a deber en cuanto a las expectativas y empezarán con ellos, para determinar si seguirán o no en el equipo.

Uno de ellos, es Sebastián Córdova. El canterano americanista no ha tenido la mejor actitud y por eso, ya perdió la confianza de Santiago Solari, pues considera que no está concentrado en el equipo y por eso no ha hecho los méritos para ser titular.

Mexsport Francisco Sebastián Cordova de América y Omar Campos de Santos.

Esto concuerda con el rumor de algunos medios, sobre un posible intercambio por Uriel Antuna de Chivas. Las distintas fuentes señalan que el Rebaño quiere al ’10' de los azulcremas y ofrecerían al ‘Brujo', quien también ha quedado a deber con los rojiblancos.

Las otras bajas del América

Las Águilas también están pensando en la salida de Renato Ibarra. El ecuatoriano recién volvió a la plantilla pero se lesionó y se perdió todo el torneo. Más allá de que tiene contrato hasta 2023, estarían buscando acomodarlo en otro club.

El otro jugador que saldrá del América, será Mario Osuna. El mediocampista se unió al club para este torneo con un contrato que finaliza en diciembre del 2021. Nunca pudo ganarse un lugar en la alineación del equipo y una lesión lo alejó de la parte más importante del certamen.

Te podría interesar: Érik Lira y futbolistas de Pumas se burlan del América