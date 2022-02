Sebastian Vettel y Max Verstappen, rechazan ir a correr a Rusia

Los ataques de Rusia en contra de Ucrania surgidos en las últimas horas, ha motivado a que en la Fórmula Uno, se forme una postura, que aún sin ser oficial, rechaza regresar al menos en este 2022 a correr al país ruso, siendo los pilotos Sebastian Vettel y Max Verstappen, los que se han expresado con mayor contundencia.

Fue durante la madrugada y amanecer del jueves en Ucrania, que comenzaron las explosiones por los ataques del ejército ruso, enviados por el presidente Vladimir Putin.

La Fórmula Uno, que además de su espectacularidad y emoción, se distingue por viajar por el mundo, conviviendo con muchas culturas, posturas políticas, ha señalado los sucesos que ocurren en la actualidad.

Sebastian Vettel no correrá en Rusia

El piloto alemán de Aston Martin, Sebastian Vettel indicó con seguridad, que no participará en el Gran Premio de Rusia, decimoséptima parada del mundial de Fórmula Uno, que se celebrará del 23 al 25 de septiembre, debido al conflicto bélico.

En conferencia de prensa, apenas horas después de que comenzarán los ataques, los pilotos que se encuentran en la pretemporada en el Circuito de Barcelona-Cataluña dieron algunas opiniones al respecto, y el cuatro veces campeón del mundo, confirmó que no irá a Rusia en septiembre.

“Después de las noticias de esta mañana me desperté conmocionado. Creo que es horrible ver lo que está pasando. Si miras el calendario, tenemos una carrera programada en Rusia. En mi opinión, creo que no debo ir; no iré al GP de Rusia. Creo que está mal correr en ese país. Gente inocente que está muriendo por razones estúpidas. Estoy conmocionado por ver algo tan triste. Veremos, pero mi decisión está ya tomada”, agregó subrayó el ex volante de Ferrari y Red Bull,

Se suma Max Verstappen al rechazo sobre el GP de Rusia

En ese mismo tema, pero sin querer extenderse tanto, el campeón del mundo en el 2021, el piloto holandés de Red Bull Max Verstappen, explicó que “cuando un país está en guerra no es correcto correr allí".

En tanto que el dos veces monarca mundial, el español Fernando Alonso comentó que la decisión “será de la Fórmula Uno”, aunque subrayó que “los pilotos tenemos una opinión que estoy seguro que es la misma que la de todo el mundo”, dando a entender que no celebrarán el desafío en tierras rusas por esto ataques que motivan una guerra.