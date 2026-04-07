EA SPORTS FC 26 y FC Mobile presentan el TOTS: así puedes votar por el Equipo de la Temporada

EA SPORTS FC 26 y EA SPORTS FC Mobile anunciaron el regreso de una de las campañas más esperadas por la comunidad de Football Ultimate Team (FUT): el Equipo de la Temporada (TOTS), el evento que reconoce a los futbolistas más destacados de la temporada 2025-2026.

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Como cada año, los fans tendrán un papel clave, ya que podrán votar por sus jugadores favoritos y ayudar a definir los equipos finales de algunas de las ligas más importantes del mundo.

EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review

Los fans deciden a los mejores jugadores del año

La votación comenzará con tres de las ligas más populares dentro del juego:

Premier League → 7 al 10 de abril

→ 7 al 10 de abril Bundesliga → 14 al 17 de abril

→ 14 al 17 de abril LaLiga → 28 de abril al 1 de mayo



Los jugadores podrán participar mediante las plataformas oficiales y redes sociales de EA SPORTS FC, formando parte del proceso que definirá el once ideal de cada competición.

Calendario del Team of the Season en EA SPORTS FC 26

La campaña TOTS dentro de EA SPORTS FC 26 se desarrollará del 17 de abril al 29 de mayo, con lanzamientos semanales:

Serie A → 17 al 24 de abril

→ 17 al 24 de abril Premier League y BWSL → 24 de abril al 1 de mayo

→ 24 de abril al 1 de mayo Bundesliga y Frauen Bundesliga → 1 al 8 de mayo

→ 1 al 8 de mayo Ligue 1 y Arkema PL → 8 al 15 de mayo

→ 8 al 15 de mayo LaLiga y Liga F → 15 al 22 de mayo

→ 15 al 22 de mayo Ultimate TOTS → 22 al 29 de mayo

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Fechas del TOTS en EA SPORTS FC Mobile

En la versión móvil, el evento estará disponible del 22 de abril al 3 de junio:

Premier League → 22 al 29 de abril

→ 22 al 29 de abril Bundesliga → 29 de abril al 6 de mayo

→ 29 de abril al 6 de mayo Ligue 1 → 6 al 13 de mayo

→ 6 al 13 de mayo LaLiga → 13 al 20 de mayo

→ 13 al 20 de mayo Serie A → 20 al 27 de mayo

→ 20 al 27 de mayo Ultimate TOTS → 27 de mayo al 3 de junio



Como novedad, este año la votación permitirá elegir entre cinco formaciones distintas, en lugar del tradicional 4-3-3, lo que dará mayor libertad para crear el equipo ideal según el estilo de cada jugador.

Los jugadores que cuenten con EA SPORTS FC 26: ICONS Edition podrán prepararse para el evento con recompensas especiales como:

Tres elecciones de jugadores ÍCONO o Héroe (hasta 91 de rating)

Un paquete inicial con un once titular completo de 84 o más de media



Estas recompensas buscan facilitar la construcción de plantillas competitivas antes del inicio del TOTS.