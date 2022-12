“Seguiré resistiendo el acoso diario”, Samuel Eto’o después de pelea

Horas después de que se publicara un video, donde el presidente de la Federación Camerunesa de Futbol y exfutbolista de dicho país, Samuel Eto’o, protagoniza un violento episodio afuera del Estadio 974 con un youtuber argelino llamado Saduni SM al término del partido de la Copa Mundial Qatar 2022 entre Brasil y Corea, el propio exjugador del Barcelona emitió una carta en sus redes sociales pidiendo disculpas. No obstante, también aprovechó para enfatizar, que tanto él, como el resto de los aficionados cameruneses, han sufrido acoso por parte de ciudadanos argelinos.

“Después del partido de Brasil-Corea tuve un violento altercado con una persona que era probablemente aficionado de Argelia. Me gustaría pedir disculpas por perder mi temperamento y reaccionar de una manera que no va con mi personalidad. Me disculpo al público por este desafortunado incidente”, escribió.

“Me comprometo a seguir resistiendo a la provocación implacable y al acoso diario de algunos seguidores argelinos. En efecto, desde el partido Camerún-Argelia del 29 de marzo en Blida, he sido objeto de insultos y acusaciones de trampa sin ninguna prueba. Durante este Mundial, los aficionados cameruneses han sido acosados y molestados por argelinos por el mismo motivo. Me gustaría mencionar que el escenario de la derrota de Argelia fue cruel, pero perfectamente acorde con las reglas y la ética de nuestro deporte. Todos los recursos presentados por la Federación Argelina de Fútbol ante las jurisdicciones competentes han sido rechazados. Por tanto, hago un llamamiento a las autoridades y a la Federación argelinas para que asuman sus responsabilidades y pongan fin a este clima malsano antes de que se produzca una tragedia más grave”, cerró el comunicado.

¿Cómo fue el problema entre Samuel Eto’o y Saduni SM?

A la salida del recinto, Eto’o se vio rodeado de múltiples aficionados; el exdelantero no se detuvo, pero accedió a tomarse fotografías con varios de ellos. El problema nació cuando se le acercó un hombre con una cámara profesional.

Ambos cruzaron un par de oraciones que parecieron disgustar en exceso a Eto’o, que dio comienzo a un conato de bronca: se le lanzó encima al fanático, quien se limitó a grabar y a alejarse, pero el camerunés logró darle una patada.

Cuando el equipo de seguridad del exfutbolista logró retirarlo, ellos mismos le quitaron la cámara al aficionado. Más tarde se dio a conocer que Saduni SM, el agredido, presentó una denuncia contra el africano.

La historia de Saduni SM

El aficionado violentado es conocido por ser un youtuber de su país, Argelia, y en un video, contó su versión de los hechos. Asegura que se acercó a Eto’o para preguntarle sobre Bakary Gassama, el polémico árbitro del repechaje mundialista entre Argelia y Camerún, lo que hizo enojar al presidente de la Federación Camerunesa.

También presentó denuncia por daños materiales, ya que la cámara con la que grabó lo sucedido, si fue rota por el equipo de seguridad. De acuerdo a su narración, sufrió varias heridas en los que destrozaban su cámara, por lo que invitó a los presentes a testificar a su favor.