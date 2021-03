Los refuerzos que ha llevado México a los Juegos Olímpicos

La Selección Mexicana Sub-23 consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras derrotar en el Estadio Jalisco por 2-0 a su similar de Canadá. El próximo martes, pero ya con su contraseña en la mano para la justa veraniega, enfrentará en la final del torneo de la Concacaf a Honduras, que por su parte venció de forma sorpresiva a Estados Unidos.

Con lo anterior definido ya solo habría que conocer a los tres refuerzos de Selección Mayor que llevará Jaime Lozano a Tokio. Carlos Vela, Guillermo Ochoa, Hirving Lozano y Héctor Herrera, son solo algunos de los nombres que han surgido como las posibilidades de elección del estratega azteca.

A continuación hacemos un recuento de los refuerzos que han acudido al llamado olímpico en anteriores ediciones del certamen:

Atlanta 1996

México no escatimó en los Juegos del Centenario, llamando a las hoy leyendas Luis García (delantero), Jorge Campos (portero) y Claudio Suárez (defensa central).

Además, la plantilla contaba con grandes talentos como Cuauhtémoc Blanco, Francisco Palencia, Jesús Arellano, Pavel Pardo y Oswaldo Sánchez. Sin embargo, el equipo dirigido por Carlos de los Cobos cayó en cuartos de final a manos de Nigeria.

Atenas 2004

Lamentablemente la Selección Mexicana no hizo un buen papel en los Juegos de Grecia, en gran parte porque los refuerzos no funcionaron, salvo Omar Bravo. Antonio Naelson Sinha e Israel López no tuvieron la actuación deseada y México no pasó de la fase de grupos, con un saldo de un triunfo, una derrota y un empate.

Londres 2012

Los Juegos Olímpicos de Londres marcan la más grande hazaña en la historia del futbol mexicano.

La Selección Azteca dirigida por Luis Fernando Tena consiguió la medalla de oro derrotando en la mítica final a un Brasil plagado de estrellas.

El gran aporte de los refuerzos Jesús Corona, Oribe Peralta y Carlos Salcido fue determinante para que México hiciera historia, de la mano de jóvenes talentos como Diego Reyes, Hiram Mier, Néstor Araujo, Héctor Herrera, Javier Aquino, Giovani dos Santos, Marco Fabián y Raúl Jiménez.

Río 2016

México se presentaba como el vigente ganador de la medalla de oro en la especialidad del futbol. Sin embargo, hubo problemas para que los equipos le prestaran al entonces estratega Raúl Gutiérrez a los jugadores con los que quería reforzarse.

Al final fueron Alfredo Talavera, Oribe Peralta, y Jorge Torres Nilo quienes acudieron al llamado, pero México no pudo repetir lo conseguido en Londres.