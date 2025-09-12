deportes
¡INCREÍBLE! La Selección Mexicana cerca de volver a jugar en el Estadio Olímpico Universitario

De acuerdo a reportes, la Selección Mexicana podría recibir a Paraguay en el Estadio Olímpico Universitario, cancha en la que México no juega desde 1970

Jugadores de la Selección Mexicana
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
Luego de los partidos ante Japón y Corea del Sur, encuentros amistosos de la Fecha FIFA de septiembre, la Selección Mexicana ya visualiza sus siguientes compromisos.

En primera instancia, Colombia y Ecuador son las siguientes pruebas del equipo de Javier Aguirre, partidos a jugarse el 11 y 14 de octubre respectivamente en Estados Unidos.

Sin embargo, para la Fecha FIFA de noviembre, México ha confirmado un duelo amistoso contra Uruguay en el TSM Corona de Torreón y posteriormente, reportes indican que el segundo rival en turno durante ese periodo es Paraguay, compromiso que tendría como sede la cancha del Estadio Olímpico Universitario, recinto en el que la Selección Mexicana no juega desde haber 56 años, pues el último duelo que disputaron en ese inmueble fue en 1970 cuando vencieron al Dundee United de Escocia.

¿Cuándo jugaría México vs Paraguay en CU?

Al momento, el duelo frente a La Albirroja no se encuentra confirmado por la Dirección de Selecciones Nacionales, sin embargo, de regresar a CU el partido podría jugarse el martes 18 de noviembre por la noche.

De cara al Mundial de 2026, la Selección Mexicana tiene partidos pactados ante equipos ya clasificados a la Copa del Mundo, pues Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay, este último rival por confirmar, son escuadras que ya se encuentran con boleto en mano para la justa internacional del año entrante con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

