CONFIRMADO: Selección Mexicana convoca a futbolista que juega en Alemania

Este viernes 14 de agosto del 2026, el reportero Yeudiel Pacheco confirmó en redes sociales que la Selección Mexicana convocó a un futbolista que juega en Alemania para iniciar su etapa con México desde la categoría sub-16.

Se trata de Atakan Yilmaz, futbolista del St. Pauli de Alemania que recibió su convocatoria para la sub-16 de la Selección Mexicana y el futbolista aceptó. Yilmaz anteriormente había representado a Turquía.

"¡NUEVO CONVOCADO!

Atakan Yilmaz del St. Pauli 🇩🇪 recibió llamado para la sub16 mexicana, el nacido en Veracruz tendrá su primera experiencia con el Tri"

🚨🇲🇽 ¡NUEVO CONVOCADO! Atakan Yilmaz del St. Pauli 🇩🇪 recibió llamado para la sub16 mexicana, el nacido en Veracruz tendrá su primera experiencia con el Tri 👏🏻 pic.twitter.com/iOzvWEiM42 — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) August 14, 2026

¿Quién es Atakan Yilmaz?

Atakan David Yılmaz Zepeta es un futbolista juvenil de 16 años, nacido el 10 de enero de 2010 en Xalapa, Veracruz, México. Tiene doble nacionalidad mexicana por nacimiento y turca por su padre.

Juega como mediocampista ofensivo y algunos lo ha comparado con un “Arda Güler mexicano” por su visión de juego, técnica y manejo del balón.

Con información de transfermarkt. Atakan registra 26 juegos disputados con el St. Pauli en los que ha marcado tres goles en un total de 1,468 minutos en el terreno de juego.