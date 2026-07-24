Disfruta EN VIVO y GRATIS los partidos de la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Estan por iniciar los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en Santo Domingo, República Dominicana. Evento que será transmitido por TV Azteca Deportes totalmente EN VIVO y GRATIS.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, serán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 y podrás ver los encuentros de la Selección Mexicana totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes en la nueva aventura en la que buscará llevarse el oro nuevamente.

#Sub23 | La mira está puesta en República Dominicana y la meta es clara: traer otra medalla para México. 🇲🇽



Y la experiencia de nuestros jugadores en Primera División será una gran fortaleza para lograrlo. 💪#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/TCQjH5QEF5 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 22, 2026

Los partidos de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Los tres enfrentamientos que tendrá México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe son ante Venezuela, República Dominicana y Guatemala.

Los partidos de México son:



México vs Venezuela jueves 30 de julio de 2026, a las 14:00 horas centro de México en el Estadio Cibao .

jueves 30 de julio de 2026, a las 14:00 horas centro de México en el . República Dominicana vs México sábado 1 de agosto de 2026, a las 17:00 horas centro de México en el Estadio El Cóndor.

sábado 1 de agosto de 2026, a las 17:00 horas centro de México en el México vs Guatemala Lunes 3 de agosto de 2026 a las 14:00 horas centro de México en el Estadio El Cóndor.

La convocatoria de México para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La Selección Mexicana disputará los Juegos Centroamericanos con la categoria Sub-23. Los jugadores convocados para el torneo son:

PORTEROS

E. Ochoa – Cruz Azul

C. Camacho – Pachuca

DEFENSAS

J. Velázquez – Cruz Azul

S. Cervantes – Dorados

E. López – Juárez

C. Soldati – Chivas

D. Ochoa – Necaxa

R. Pachuca – Puebla

MEDIOS

O. Vázquez – Atlante

D. Valdéz – Cruz Azul

A. Castro – Cruz Azul

B. Parra – Querétaro

G. García – Chivas

J. Uribe – Chivas

I. Tello – Necaxa

M. Fava – Pachuca

B. Tellez - Tapatío

DELANTEROS

J. Moxica – Atlante

M. Levy – Cruz Azul

T. Jiménez – Santos

Los dirigidos por Eduardo Arce inician su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe el próximo 30 de julio.

¡Se viene una nueva oportunidad de alentar a México, Incondicionales! 🇲🇽



La #Sub23 disputará los Juegos Centroamericanos y del Caribe muy pronto. 🔜 🇩🇴 ¡Que se sienta el apoyo para ellos! 💚🤍❤️#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/6sjE8Dfqf5 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 21, 2026

El formato para México los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el formato son dos grupos, del cual van avanzar los primeros dos lugares para disputar semifinales, posteriormente el partido por el tercer lugar y por la medalla de oro y plata.

