Disfruta EN VIVO y GRATIS los partidos de la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Disfruta todos lo juegos EN VIVO y GRATIS tres partidos de la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Estan por iniciar los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en Santo Domingo, República Dominicana. Evento que será transmitido por TV Azteca Deportes totalmente EN VIVO y GRATIS.
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, serán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 y podrás ver los encuentros de la Selección Mexicana totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes en la nueva aventura en la que buscará llevarse el oro nuevamente.
#Sub23 | La mira está puesta en República Dominicana y la meta es clara: traer otra medalla para México. 🇲🇽— Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 22, 2026
Y la experiencia de nuestros jugadores en Primera División será una gran fortaleza para lograrlo. 💪#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/TCQjH5QEF5
Los partidos de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Los tres enfrentamientos que tendrá México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe son ante Venezuela, República Dominicana y Guatemala.
Los partidos de México son:
- México vs Venezuela jueves 30 de julio de 2026, a las 14:00 horas centro de México en el Estadio Cibao.
- República Dominicana vs México sábado 1 de agosto de 2026, a las 17:00 horas centro de México en el Estadio El Cóndor.
- México vs Guatemala Lunes 3 de agosto de 2026 a las 14:00 horas centro de México en el Estadio El Cóndor.
La convocatoria de México para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
La Selección Mexicana disputará los Juegos Centroamericanos con la categoria Sub-23. Los jugadores convocados para el torneo son:
PORTEROS
- E. Ochoa – Cruz Azul
- C. Camacho – Pachuca
DEFENSAS
- J. Velázquez – Cruz Azul
- S. Cervantes – Dorados
- E. López – Juárez
- C. Soldati – Chivas
- D. Ochoa – Necaxa
- R. Pachuca – Puebla
MEDIOS
- O. Vázquez – Atlante
- D. Valdéz – Cruz Azul
- A. Castro – Cruz Azul
- B. Parra – Querétaro
- G. García – Chivas
- J. Uribe – Chivas
- I. Tello – Necaxa
- M. Fava – Pachuca
- B. Tellez - Tapatío
DELANTEROS
- J. Moxica – Atlante
- M. Levy – Cruz Azul
- T. Jiménez – Santos
Los dirigidos por Eduardo Arce inician su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe el próximo 30 de julio.
¡Se viene una nueva oportunidad de alentar a México, Incondicionales! 🇲🇽— Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 21, 2026
La #Sub23 disputará los Juegos Centroamericanos y del Caribe muy pronto. 🔜 🇩🇴 ¡Que se sienta el apoyo para ellos! 💚🤍❤️#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/6sjE8Dfqf5
El formato para México los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el formato son dos grupos, del cual van avanzar los primeros dos lugares para disputar semifinales, posteriormente el partido por el tercer lugar y por la medalla de oro y plata.
- Grupo A: México, Guatemala, República Dominicana, Venezuela.
- Grupo B: Panamá, Cuba, Costa Rica, Colombia.