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Disfruta EN VIVO y GRATIS los partidos de la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Disfruta todos lo juegos EN VIVO y GRATIS tres partidos de la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Selección Mexicana sub-23

Escrito por: Iván Vilchis

Estan por iniciar los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en Santo Domingo, República Dominicana. Evento que será transmitido por TV Azteca Deportes totalmente EN VIVO y GRATIS.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, serán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 y podrás ver los encuentros de la Selección Mexicana totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes en la nueva aventura en la que buscará llevarse el oro nuevamente.

Los partidos de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Los tres enfrentamientos que tendrá México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe son ante Venezuela, República Dominicana y Guatemala.

Los partidos de México son:

  • México vs Venezuela jueves 30 de julio de 2026, a las 14:00 horas centro de México en el Estadio Cibao.
  • República Dominicana vs México sábado 1 de agosto de 2026, a las 17:00 horas centro de México en el Estadio El Cóndor.
  • México vs Guatemala Lunes 3 de agosto de 2026 a las 14:00 horas centro de México en el Estadio El Cóndor.

La convocatoria de México para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La Selección Mexicana disputará los Juegos Centroamericanos con la categoria Sub-23. Los jugadores convocados para el torneo son:

PORTEROS

  • E. Ochoa – Cruz Azul
  • C. Camacho – Pachuca

DEFENSAS

  • J. Velázquez – Cruz Azul
  • S. Cervantes – Dorados
  • E. López – Juárez
  • C. Soldati – Chivas
  • D. Ochoa – Necaxa
  • R. Pachuca – Puebla

MEDIOS

  • O. Vázquez – Atlante
  • D. Valdéz – Cruz Azul
  • A. Castro – Cruz Azul
  • B. Parra – Querétaro
  • G. García – Chivas
  • J. Uribe – Chivas
  • I. Tello – Necaxa
  • M. Fava – Pachuca
  • B. Tellez - Tapatío

DELANTEROS

  • J. Moxica – Atlante
  • M. Levy – Cruz Azul
  • T. Jiménez – Santos

Los dirigidos por Eduardo Arce inician su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe el próximo 30 de julio.

El formato para México los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el formato son dos grupos, del cual van avanzar los primeros dos lugares para disputar semifinales, posteriormente el partido por el tercer lugar y por la medalla de oro y plata.

  • Grupo A: México, Guatemala, República Dominicana, Venezuela.
  • Grupo B: Panamá, Cuba, Costa Rica, Colombia.

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