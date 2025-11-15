Javier Aguirre aplaude el triunfo de México Sub 17 en el Mundial: “Vamos por buen camino”

La victoria de la Selección Mexicana Sub 17 no pasó desapercibida en el entorno del combinado Azteca mayor y el director técnico Javier Aguirre destacó el pase a los Octavos de Final tras haber superado a Argentina en la instancia de penales.

Javier Aguirre destaca el triunfo de la Sub 17 en el Mundial

Javier Aguirre aseguró que los resultados recientes que han otorgado las Selecciones Mexicanas con límite de edad son reflejo del trabajo que se ha realizado en la Liga BBVA MX para que juveniles tengan más minutos.

“Renovarse es buena señal. El futbol mexicano con su reglamentación de menores nos ayuda mucho. Lo que está haciendo la Sub-17 en Qatar y lo que hizo la Sub-20 en Chile significa que vamos por el camino correcto. Habla de un buen proceso de selecciones menores hacia arriba. Da gusto ver chavos como Obed y Mora que hoy tengan tamaños para estar representando a su país en la Selección Mayor de cara al Mundial. Ojalá lleguen muchos jóvenes a la cita”, dijo Aguirre en conferencia de prensa este viernes 14 de noviembre, previo al partido amistoso que sostendrá la Selección Mayor ante Uruguay.

Aguirre destacó la actitud de los jugadores mexicanos de la Sub 17, especialmente del portero Santiago López quien se repuso de un error cometido en el segundo gol de Argentina tras una mala salida y se encargó de convertir el penal definitivo que le dio el pase a México a los Octavos de Final.

“Me encantó la actitud de los jovencitos a pesar de que el portero de México se equivoca, pero luego es el héroe del partido. Últimamente los argentinos nos han lastimado mucho y da mucho orgullo”, señaló el estratega nacional.

