Javier Aguirre quiere ser justo con todos los jugadores que llama a la Selección Mexicana

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aseguró que buscará darle minutos a todos sus jugadores

La Selección Mexicana continuará con su preparación rumbo al Mundial 2026 este martes 17 de noviembre cuando se enfrente a su similar de Paraguay y volverá a los Estados Unidos luego de la polémica suscitada en el Estadio TSM de Torreón, en donde la afición azteca desaprobó la actuación del Tricolor ante Uruguay y recriminó a Javier Aguirre por no alinear a jugadores como Carlos Acevedo.

Javier Aguirre felicitó a sus tres porteros tras el juego ante Uruguay

En el juego ante Uruguay en Torreón, Aguirre hizo oídos sordos a las críticas de la afición y mantuvo en el campo a Tala Rangel quien tuvo una noche destacada, mientras que los porteros suplentes, Carlos Acevedo y Luis Ángel Malagón, realizaron entrenamiento tras el partido.

“Felicité a los tres porteros por una gran conducta. Después del partido se quedaron los suplentes haciendo trabajo en campo y atajaron muy bien. En la banca había gestos de complicidad. Hemos logrado que haya una competencia sana, nos une el escudo nacional…”, dijo Aguirre.

Es muy probable que el técnico nacional presente una alineación diferente ante Paraguay respecto a los jugadores que se presentaron el sábado frente a Uruguay, ya que aseguró que buscará darle oportunidad a todos sus elementos para que se muestren con la camiseta de la Selección Mexicana.

“No hay dudas, pasa que es la Selección Nacional de México. Estoy buscando ver a todos y tratar de ser justo con todos los que llamo, no lo he logrado. Estamos en noviembre, hemos reculado mucha gente, perfilado la forma de juego y he visto jugadores que me han llenado el ojo. El que no estén hoy o no jueguen mañana no significa nada para mí, significa que otro va a tener oportunidad de demostrarse ante Paraguay. El examen final es el 11 de junio, todo lo que venga antes es preparación. Hasta marzo estará el verdadero equipo, tenemos tiempo de sobra para perfilar cosas…”, sentenció el Vasco.

