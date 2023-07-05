Este será el rival de la Selección Mexicana en los Cuartos de Final de la Copa Oro

Listo el rival de la Selección Mexicana para los Cuartos de Final de la Copa Oro 2023. El conjunto azteca terminó en la primera posición del Grupo B, luego de dos victorias: ante Honduras y Haití, además de una derrota contra Qatar, en la última fecha, para sumar seis unidades y quedarse con la cima del sector.

El otro equipo que logró su pase a la fase de eliminación directa, con México, pero en el segundo lugar fue el conjunto asiático, invitado de lujo, que incluso hace un par de años, en el 2021, llegó hasta las semifinales del torneo. Ellos lograron cuatro puntos tras la victoria frente al 'Jimmy' Lozano, la igualada contra los catrachos y la derrota en su debut en el torneo con los caribeños.

Terrible falla de Santiago Giménez: México 0-1 Qatar | Copa Oro 2023

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Costa Rica es el rival de la Selección Mexicana en los Cuartos de Final de la Copa Oro

Con la Selección Mexicana en el primer lugar del Grupo B, el cruce lo jugará ante Costa Rica conjunto que terminó en el segundo sitio del Grupo C, gracias a que venció en el último encuentro a Martinica, y alcanzó los cuatro puntos, tras un empate, una derrota y la victoria mencionada.

Así se jugarán los Cuartos de Final de la Copa Oro 2023

Los otros tres encuentros serán entre: Estados Unidos jugará contra Canadá; Guatemala se medirá a Jamaica y Panamá frente a Jamaica. Los duelos de los Cuartos de Final se jugarán entre el sábado y el domingo de esta semana.

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TV Azteca transmitirá el México vs | Cuartos de Final Copa Oro

No te pierdas el próximo sábado 8 de julio el duelo por el pase a las semifinales de la Copa Oro 2023, cuando la Selección Mexicana se enfrente a Costa Rica, en punto de las 7:50 PM (tiempo del centro de México), duelo que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.