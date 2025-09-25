Estas son las selecciones que México enfrentará antes del Mundial; puro equipo de primer nivel

México 2026 está más cerca que nunca y los aficionados empiezan a enloquecer con la que será una experiencia internacional para un país que recibirá un Mundial por tercera vez en su historia. Aunque en estos momentos la relación entre aficionados y seleccionado nacional es de amor-odio, se están confirmando rivales de primer nivel. Ante eso, se espera que exista un apoyo total cuando se enfrenten a combinados de la talla de Argentina, Portugal y Francia.

Un mundial de debuts

¿Cuándo serán los enfrentamientos de México ante estas selecciones previo al Mundial?

Dado que México estará preparando los últimos detalles previo al Mundial, se entiende que la federación sigue trabajando de la mejor forma. Aunque no se ha confirmado de manera oficial, se indica que es casi un hecho el enfrentamiento ante estos tres combinados nacionales. Solamente sería cuestión de confirmar las fechas.

Portugal - Según diferentes fuentes (bastante confiables) Portugal sería el equipo elegido para la reinauguración del Estadio Azteca. Si el inmueble está listo en marzo, esa sería la fecha elegida en la ventana de actividades que da la FIFA en dicho mes.

Y para confirmar doble enfrentamiento de alto nivel, México completaría sus actividades de marzo ante los franceses. En estos momentos se encuentran en negociaciones. Argentina - Mientras que el presidente de la AFA indicó que México será rival de la albiceleste a días de iniciar la Copa del Mundo en junio de 2026.

Los juegos que busca tener la #SeleccionMexicana previo a la Copa del Mundo 2026 🇲🇽🇺🇸🇨🇦



🇲🇽México 🆚 🇵🇹Portugal

👉🏻 Sería la reapertura del remodelado Estadio Azteca



🇲🇽México 🆚 🇫🇷Francia

👉🏻 Para fecha FIFA de Marzo



🇲🇽México 🆚 🇦🇷Argentina

👉🏻 El Presidente de la AFA habría… pic.twitter.com/lvg1G13d7r — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) September 25, 2025

¿Cuándo y a qué hora se inicia el Mundial 2026?

El 5 de diciembre de 2025 se conocerán los cruces que se darán en la siguiente Copa del Mundo. Y con eso se sabrá a qué rival se enfrentará el seleccionado de Javier Aguirre el jueves 11 de junio.

Tal como se reportó hace unos días, el cuadro nacional inaugurará el torneo jugando a las 12 del mediodía, horario en el que también se disputará la final. Aunque este compromiso ocurrirá en los Estados Unidos.

¿Quién es Zayu, la nueva mascota de México para el Mundial 2026?

Este mismo jueves 25 de septiembre (aunque el teaser salió desde un día antes) se confirmó que Zayu será la nueva mascota de México (después de Juanito en 1970 y Pique en 1986). Este animal es un jaguar y el significado de su nombre sigue siendo un total misterio. Los primeros informes indicaron que venía del náhuatl, pero no hay indicio de este término en diccionarios oficiales de esta lengua.

Por ello, falta esperar la oficialización de alguna de las teorías, esto en un futuro cercano.