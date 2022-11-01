La Selección Mexicana emprende viaje a Girona previo a Qatar 2022

La Selección Azteca emprendió el viaje con destino a España para la última etapa de preparación con miras en el Mundial de Qatar 2022. La concentración será de 16 días en Girona donde México tendrá dos partidos amistosos: El 9 de noviembre vs Irak, y el 16 ante la Selección de Suecia.

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El viaje se realizó con 20 jugadores de la lista preliminar para Qatar, los 15 jóvenes sparrings y todo el personal de staff que trabaja para la Federación. Los campeones del futbol mexicano como Kevin Álvarez, Erick Sánchez y Luis Chávez llegaron al aeropuerto procedentes de Pachuca tras ganar el titulo de liga y con la esperanza de estar en la lista final de 26 jugadores del 'Tata' Martino.

¿Cuándo llegan los seleccionados mexicanos que juegan en Europa?

En Europa se integrarán poco a poco los jugadores que miltan en equipos del Viejo Continente como Hirving Lozano y Andrés Guardado. De la lista de 31 convocados, 5 tendrán que ser cortados, situación que será la historia a a seguir durante las próximas dos semanas. México debuta en el Mundial el 22 de noviembre contra Polonia.

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