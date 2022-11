Qatar 2022: ¿Cuál es la diferencia de horario entre Qatar y México?

La Copa del Mundo es siempre el evento más esperado cada cuatro años, al ser este torneo un sinónimo de fiesta, los aficionados que no realizan el viaje para asistir a la justa mundialista en vivo, acostumbran a reunirse entre amigos y familiares para hacer un poco más amena la visualización de los partidos mediante la convivencia, llevando botanas, refrescos, cerveza y dulces; sin embargo, en ocasiones, la diferencia de horario de México respecto a la del país sede, puede suponer una dura prueba para los aficionados que deseen ver todos los partidos del torneo situación que se presentará durante la transmisión de los partidos en Qatar 2022.

Tocará madrugar en algunos partidos del Mundial Qatar 2022

Si la mayoría de los partidos se jugarán en horarios cómodos para el espectador siendo las 10 de la mañana y la una de la tarde los que mejor se acomodan, habrá algunos que se disputen a las cuatro de la mañana debido a una diferencia de nueve horas que existe entre el horario de Doha, capital de Catar, país sede del certamen mundialista, y el centro de México.

Qatar se prepara para recibir la Copa del Mundo 2022

La Selección Mexicana no jugará a las cuatro de la mañana

Cabe mencionar que todos los grupos tendrán al menos un partido agendado en el horario de madrugada, no obstante, para respiro de los aficionados mexicanos, la Selección Azteca siendo que su debut será a las 10 de la mañana el 22 de noviembre ante Polonia, posteriormente se medirá a Argentina el 26 a la una de la tarde y cerrará la primera fase contra Arabia Saudita el día 30 nuevamente a la una de la tarde.

Si bien no se tendrá que madrugar para ver a México en el Mundial de Qatar 2022, un partido entre rivales directos de su grupo si se jugará a las cuatro de la mañana, siendo el Argentina vs Arabia Saudita de la primera jornada de la fase de grupos el día martes 22 de noviembre correspondiente al Grupo C.

Cosa similar se vivió durante el Mundial de Corea-Japón 2002 en la que la mayoría de los partidos se jugaron a altas horas de la madrugada.

