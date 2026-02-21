ÚLTIMA HORA: Seleccionado mexicano renovó hasta 2029 con su club

Buenas noticias para los Bravos de Juárez en pleno Torneo Clausura 2026, el club fronterizo renovó a Denzell García hasta 2029. Así lo dio a conocer el cuadro chihuahuense en sus redes sociales oficiales y con ello, extienden el vínculo de una de sus estrellas y flamante seleccionado nacional mexicano para el partido amistoso contra Islandia de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

''Creemos en nuestro talento. Creemos en nuestra cantera. Y él cree en este escudo. 2029 ✍️'', fueron las frases que acompañaron las fotos de García plasmando su firma en su nuevo contrato con la playera de Bravos de Juárez. Por si fuera poco, el conjunto de la frontera norte mexicana extendió el vínculo del pivote en el mejor momento profesional de García y eso se refleja en su valor económico. Actualmente, el portal especializado Transfermarkt lo tiene valuado en tres millones de euros a sus 22 años (el precio más alto que ha tenido como futbolista profesional).

https://x.com/fcjuarezoficial/status/2025332320513794309?s=20

Sueña con la Copa Mundial de la FIFA 2026

García fue convocado nuevamente por Javier Aguirre para el partido contra Islandia que se llevará a cabo en la Corregidora de Querétaro el próximo miércoles 25 de febrero en punto de las 7:50 pm. Con ello, Denzell sumará nueva experiencia con el combinado mayor después de formar parte también de la lista mexicana que enfrentó los amistosos de Bolivia y Panamá de hace unas semanas.

Cabe recordar que, el cotejo entre los pupilos del 'Vasco' y el cuadro islandés lo podrás disfrutar por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com totalmente GRATIS y EN VIVO con el mejor equipo de transmisión deportiva del país.