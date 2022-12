Las selecciones que llegaron invictas a los octavos de Qatar 2022

Finalizó la primera fase de la Copa del Mundo de Qatar 2022: la etapa de grupos. 32 selecciones tuvieron la oportunidad de jugar tres partidos pero solo 16 lograron clasificar a la siguiente ronda. En el certamen, aún hay cinco conjuntos nacionales que no conocen la derrota tras los tres duelos disputados.

Países Bajos: El conjunto dirigido por Louis van Gaal derrotó en su juego de debut a Senegal; en la segunda jornada empató a un gol contra Ecuador; y en su último juego de fase de grupos derrotaron a Qatar, país anfitrión de la Copa del Mundo. El equipo neerlandés acabó con siete puntos y líder del grupo A.

Inglaterra: La selección campeona del mundo en 1966 venció contundentemente a Irán en su juego de debut; en su segundo partido empató con Estados Unidos; por último, derrotó a Gales para sumar un total de siete puntos y ser líder del sector B.

Estados Unidos: los dirigidos por Gregg Berhalter compartieron grupo con Inglaterra y también acabaron invictos la fase de grupo de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El combinado de las barras y las estrellas solo venció a Irán y empató contra Gales y la Selección Inglesa para sumar cinco puntos.

Marruecos: El conjunto marroquí fue la sorpresa en el grupo que compartió con Bélgica, Croacia y Canadá; la selección del norte de África empató contra el subcampeón del mundo en su juego de debut y venció a los otros equipos del sector para sumar siete unidades y posicionarse como líderes del grupo F.

Croacia: La actual subcampeona del mundo logró acabar ilesa la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022; en su debut empató con Marruecos, la victoria llegó en su segundo juego contra Canadá y en el tercer encuentro empató sin goles contra Bélgica.

Los partidos de octavos de final en la Copa del Mundo de Qatar 2022

Quedaron definidos los ocho enfrentamientos que habrá en la segunda fase de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Inglaterra vs Senegal, Países Bajos vs Estados Unidos, Argentina vs Australia, Francia vs Polonia, Japón vs Croacia, Marruecos vs España, Brasil vs Corea del Sur y Portugal vs Suiza serán los juegos de octavos de final, mismos que se llevarán a cabo entre el sábado 3 y el martes 6 de diciembre.