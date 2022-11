Senegal ruge y se mete a los Octavos de Final desde Sudáfrica 2010

Ecuador vs Senegal | el equipo sudamericano llegaba al partido como segundo de Grupo tras ganar en su presentación ante Catar 2-0 y sacar un empate ante Países Bajos con marcador de 1-1; Enner Valencia se encontraba en duda tras salir lesionado en el juego ante la Naranja Mecánica... no obstante, el goleador del certamen no quería perderse el enfrentamiento.

Por su parte Senegal cayó en su presentación ante el equipo de Van Gaal, pero un buen resultado ante los anfitriones metió de lleno a los africanos por un boleto para los Octavos de Final del Mundial de Qatar 2022.

Ecuador con la posesión del balón

La Selección de Ecuador saltó al campo tomando el protagonismo con el balón, aunque, sin tener las ocasiones con mayor profundidad... Enner Valencia, que arrancó desde el inicio del encuentro tuvo una opción al minuto 10 de la primera mitad, pero no pudo concretar.

Senegal comenzó a trabajar el partido y, si bien no tenía el mayor control del esférico, sí tuvo las acciones más claras durante el transcurso del partido.

Senegal golepa primero

El equipo de África canalizó su profundidad al ataque hasta que Ismaïla Sarr fue derribado dentro del área por félix Torres Caicedo, el árbitro no dudó en marcar la pena máxima... y Los Leones de Teranga tenían la oportunidad de irse al frente.

MINUTO 44 | Ismaila Sarr cobró desde los once pasos y marcó el primero para Senegal, que se ponía segundo en la tabla con 6 unidades y con boleto en mano momentáneo, para los Octavos de Final.

STEPHANE MAHE/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Ecuador v Senegal - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 29, 2022

Ecuador saltó con brío para la parte complementaria, sin encontrar opciones claras de cara a gol; el equipo de África mantuvo el ritmo del partido.

Afición de Senegal en Dakar

La afición de los Leones de Teranga celebraban el parcial triunfo de su selección desde el Fan Fest de Qatar en Dakar. El equipo dirigido por Aliou Cissé desplegaba un buen desempeño.

ZOHRA BENSEMRA/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Fans in Dakar watch Ecuador v Senegal - Dakar, Senegal - November 29, 2022

Ecuador vs Senegal | Carrusel de emociones

MINUTO 69| Ecuador tuvo un cobro de esquina entrando a los setentas del segundo tiempo. Rebote dentro del área y Moisés Caicedo remató de cara al marco un balón que quedó dentro del área para empatar el juego y el equipo sudamericano se metía a los Octavos de Final.

Un minuto después, vino la reacción de los Leones de Teranga... Enner Valencia lanzó un cobro a balón parado y Kalidou Koulibaly, el capitán del Chelsea, consiguió el remate de pierna derecha para poner al frente a su selección nuevamente.

MINUTO 76| Gonzalo Plata tuvo desde sus botines el empate parcial, pero el futbolista ecuatoriano la mandó por un costado.

Al final La Tri buscó por todos los medios, pero no logró romper la red y pese a iniciar ganando en Qatar 2022; se quedaron fuera de la fase de Grupos.