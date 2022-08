Serena Williams anuncia su retiro del tenis profesional

Toronto, Canadá. La tenista estadounidense Serena Williams anunció este martes en una carta publicada en la revista Vogue que está preparada para dejar el tenis en las próximas semanas y sugirió que será tras el Abierto de Estados Unidos.



La tenista, que compite estos días en el torneo de Toronto, explicó que no le gusta utilizar la palabra retirada y que ha estado pensando en esta “transición” que prefiere describir como “evolución”.

El lunes, la tenista estadounidense de 40 años jugó su segundo partido de “singles” desde que volvió a las canchas en Wimbledon en junio tras una ausencia de un año, venciendo a la española Nuria Parrizas Díaz y pasando a la segunda ronda del Abierto de Toronto.

“Nunca me ha gustado la palabra retirada”, escribió Serena Williams. “No me parece una palabra moderna. He pensado en esto como una transición, pero quiero ser sensible sobre cómo utilizar esa palabra, que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas”.

“Quizás la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución. Estoy aquí para decirles que estoy evolucionando hacia un alejamiento del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí", agregó.

Serena Williams quiere ser madre nuevamente

“Hace unos años fundé discretamente Serena Ventures, una empresa de capital riesgo. Poco después, formé una familia. Quiero hacer crecer esa familia”, señaló.

Más tarde, Serena se refirió en una publicación en Instagram a que había llegado el momento de moverse en una “dirección diferente”.

“Ese momento siempre es duro cuando amas tanto algo”, comentó. “Por Dios que me gusta el tenis”.

“Pero ahora ha empezado la cuenta atrás. Debo centrarme en ser madre, en mis objetivos espirituales y en descubrir finalmente a una Serena diferente, pero igual de excitante. Voy a disfrutar en las próximas semanas”, dijo.

Serena logró su último Grand Slam en 2017 y ha estado persiguiendo igualar a Margaret Court, que tiene el récord de “majors”.