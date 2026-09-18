Sergio Canales revela qué sucedió entre él y Martín Demichelis en Rayados de Monterrey

Sergio Canales dejó su huella en Rayados de Monterrey, pero también vivió episodios de tensión y rachas negativas. Uno de los momentos más duros del mediocampista español fue a principios del año 2025, cuando las diferencias con el entrenador Martín Demichelis comenzaron a llegar más allá de los vestidores.

El momento más recordado por los aficionados sucedió en el mes de abril de aquel año, cuando el mediocampista español terminó lesionado luego de golpear accidentalmente una puerta de cristal. En una entrevista reciente con Mario Suárez, el actual jugador de Racing de Santander contó detalles sobre su relación con el entrenador argentino y aclaró cómo fue dicho encuentro en las instalaciones de Rayados.

Sergio Canales recuerda el episodio con Martín Demichelis

El exRayados explicó que tenía una buena relación con el timonel argentino y la sigue manteniendo a día de hoy, pero todo cambió durante el siguiente torneo (Clausura 2025) cuando una conversación en la que expresó su opinión al técnico derivó en las primeras diferencias entre Canales y Demichelis.

Sergio Canales recuerda el episodio con Martín Demichelis|Captura de pantalla

“En la siguiente temporada empezamos mal, es verdad que el vestuario estaba un poco diferente, no había el buen ambiente que había en el anterior torneo. Al final yo le dije lo que creía, hubo palabras, pero sin más… es verdad que yo no lo entendí, me calenté y me subí”, expresó el futbolista español.

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Posteriormente, ocurrió el episodio de la lesión de Canales, situación que sucedió luego de que este discutiera con Demichelis en un entrenamiento. “La realidad es que no quise darle una patada a un cristal, no se me ocurre. Lo que pasa es que no me duché porque no quería cruzármelo porque me conozco. Tomé mi ropa, mis cosas, fui por una puerta, la quise abrir y metí la pierna”, relató.

El español reconoció que se encontraba molesto y que actuó de esa forma para abandonar las instalaciones lo más rápido posible: “Es verdad que iba caliente y me quería ir rápido, metí la pierna y dije: ‘No me jodas’”.

Sergio Canales y cómo vivió su desplante con Demichelis|Captura de pantalla

Canales mantiene respeto por Demichelis

A pesar de las diferencias entre ambos, Canales señaló que el entrenador argentino se encuentra entre los técnicos que mayor influencia han tenido en su evolución como futbolista: “Me encantaba como entrenador, de hecho, es de los entrenadores que más me han hecho mejorar y yo ya con 32-33 años”, compartió.

Finalmente, destacó que Demichelis modificó su forma de jugar en Monterrey y lo utilizó en posiciones del campo que nunca antes había ocupado: “Me puso en otra posición y me hizo jugar de una manera que yo no jugaba, yo decía: ‘Wow, puedo jugar de esta manera’”, cerró.