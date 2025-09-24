Sergio Canales sorprende a todo México al revelar la razón secreta por la que llegó a Rayados de Monterrey

Sergio Canales sorprendió a todo México al revelar que prefirió continuar su carrera en Rayados debido a que con el Real Betis sentía que estaba en su zona de confort al llegar al punto más alto de su carrera. Por lo anterior, decidió arribar al país azteca, pese a que su esposa recibió amenazas de muerte tras el fracaso de Monterrey en la Leagues Cup 2025.

El español compartió en el podcast We Are Breve cómo tomó la decisión de dejar Europa, donde tiene uno de sus 3 negocios que le dan dinero fuera del futbol , y jugar para el conjunto regio cuando apenas tenía 32 años, edad en la que todavía podía competir en una de las mejores ligas del mundo.

@sergiocanalesoficial Sergio Canales decidió continuar su carrera en Rayados debido a que en Real Betis estaba en su zona de confort

“Jugamos un partido con Almería con el Betis. Yo estaba bien, habíamos ganado, metí un gol espectacular y cuando llegué a casa de repente me puse a llorar”, compartió el exjugador del Real Madrid cuando sintió que su momento en La Liga de España había llegado a su fin.

TE PUEDE INTERESAR:



Canales destacó que en ese momento sintió que ya había logrado todo, por lo que le solicitó a la directiva del Real Betis dejarlo salir para tomar nuevos aires. “Necesito algo que me cueste, un reto, otra cosa diferente”, dijo el mediocampista.

La llegada de Sergio Canales a México y su buen desempeño con Rayados

Sergio Canales, para sorpresa de todos, llegó a México en verano de 2023 para firmar con Rayados, pese a que fue una pieza fundamental del Real Betis con el que conquistó la Copa del Rey de la Temporada 2021-2022.

Canales ha sido parte fundamental en Monterrey, que en este Apertura 2025 marchan en la segunda posición. De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el mediocampista lleva 39 goles en 94 partidos disputados, 85 de ellos como titular, en las 4 temporadas vistiendo la playera del equipo regio.

El español también fue pieza clave para que Monterrey tuviera un gran desempeño en el Mundial de Clubes 2025, justa en la que llegó hasta Octavos de Final, luego de caer eliminado por Borussia Dortmund.

¿Hasta cuándo permanecerá Sergio Canales en Rayados?

Sergio Canales llegó a Rayados de Monterrey en verano de 2023 y tiene contrato hasta 2026, antes de que arranque el Mundial de ese año. Cabe mencionar que el español puede continuar su carrera en México hasta 2027, ya que tiene opción de extenderlo por un año más.