VIDEO: El golazo del Chucky Lozano en la Coppa Italia

Hirving el ‘Chucky’ Lozano continúa en gran forma con el Napoli y este miércoles confirmó su espectacular nivel al lograr un gol magistral ante el Empoli en partido correspondiente a los octavos de final de la Coppa Italia.

En duelo celebrado en el mítico Estadio Diego Armando Maradona, el conjunto dirigido por Gennaro Gattuso mandó al campo un equipo alternativo en el que destacaron elementos como el ‘Chucky’ Lozano, Koulibaly, Giovanni Di Lorenzo y Matteo Politano.

El jugador mexicano fue sin duda el jugador más destacado en el primer tiempo ante el Empoli de la Serie B al participar en las dos anotaciones con las que su equipo se fue al frente en el marcador en la primera parte del cotejo.

Al minuto 18', se abrió el marcador luego de que el Chucky Lozano desbordó por la banda izquierda, driblando a su marcador y asistiendo a Giovanni Di Lorenzo quien remató de cabeza para batir a Furlan, el cancerbero rival.

¡Tremenda jugada del Chucky Lozano en la que asiste a Di Lorenzo! Ya ganan 1-0 al Empoli en la Copa Italiana

Minutos más tarde, el ‘Chucky’ volvió a brillar, pues luego de un error garrafal en la salida del conjunto visitante, el jugador mexicano robó el balón y de inmediatio impactó el balón desde fuera del área para colgarlo en el ángulo y así marcar el segundo gol del equipo napolitano y darle la ventaja a los suyos.

Con esta anotación, el ‘Chucky’ llega a nueve gol en el año futbolístico, siendo este su primer ‘pirulo’ en la Coppa Italia, por siete que ha logrado en la Serie A, competencia en la que junto a Lorenzo Insigne, es el máximo goleador de la Primera División del campeonato en Italia con 7.

LLEGÓ EL GOL DEL CHUCKY 🔥



Así convierte Hirving Lozano su noveno gol en la 2020/21 y primero en esta Coppa Italia.

Panorama de la Coppa Italia

El pasado martes, se llevaron a cabo dos partidos de los octavos de final, en donde el Milan y el Inter consiguieron su pase a la siguiente ronda al vencer al Torino 5-4 en penales y la Fiorentina por marcador de 2-1 respectivamente.

Partidos por jugar:

Juventus vs Génova: Miércoles 13:45 horas.

Sassuolo vs SPAL: Mañana 10:30 horas.

Atalanta vs Cagliari: Mañana 14:45 horas.



Roma vs Spezia: Mañana 14:15 horas.

Lazio vs Parma: Jueves 14:15 horas.