Silent Hill tendría un juego por año; estos son los planes de Konami con la franquicia

Aunque Silent Hill es una franquicia amada históricamente, en la década pasada desapareció del gusto de los jugadores al entregar experiencias que no cautivaron a nadie, además de llegar al mercado de manera muy esporádicamente. Sin embargo, ante el éxito reciente, KONAMI empleará una estrategia que se presiente arriesgada. Se indica que el mundo gamer tendrá un juego de esta saga por año. Este es el plan para ejecutar dicha idea.

¿El plan de KONAMI es estrenar un juego de Silent Hill por año?

De manera oficial, la productora se comprometió a entregar un juego por año de esta franquicia. Al tener un éxito palpable con Silent Hill 2 Remake (2024) y Silent Hill f (2025), quieren aprovechar el entusiasmo que no existió durante todos los años anteriores a estos dos mencionados, para que la gente espere con anhelo la siguiente entrega.

No es noticia que el título vivió un desánimo general con videojuegos que llegaban con muchos años de distancia y con propuestas decepcionantes. Salvo Silent Hill: The Short Message, los gamers de corazón tienen en el olvido a la marca producida por KONAMI. Por ello anunciaron que irán con todo para tener el interés de su audiencia a tope año con año.

Aunque esta estrategia no es algo común para los juegos de terror, vaya que llamó la atención la intención. Evidentemente hay dudas alrededor, pues algunos argumentan que será imposible entregar un producto de calidad año con año, pero otros piensan que sí es posible y agradecen por tenerles en cuenta para satisfacer su necesidad de un poco de terror psicológico de manera cotidiana.

¿Cuál es el plan de KONAMI para conseguir un juego de Silent Hill por año?

Lo indicado por la empresa es lo que permite soñar a los seguidores de la franquicia de que se haga posible. Y es que le darán los derechos de cada juego a diferentes equipos creativos para evitar estancamiento o repetición de ideas. Con esto, pensar en un juego al año podría ser algo 100% real.

Además, enfatizaron que priorizarán la calidad antes que la cantidad. Es decir, si no ven algo positivo para salir al mercado, preferirán esperar un poco para que la gente reciba los juegos que se merecen.