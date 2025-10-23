Con todo y cambios Silent Hill f ya llegó al 1 millón de copias vendidas

El horror vuelve a demostrar que está más vivo que nunca, y qué mejor que hacerlo en esta época del año. Recientemente se dio a conocer que la saga de Konami, conocida como Silent Hill f , ya igualó el millón de copias vendidas, por lo que es preciso que conozcas más detalles al respecto.

Después de estar en el anonimato durante muchos años, los nuevos lanzamientos de la saga de terror han hecho que los fanáticos estén dispuestos a adquirir más productos de esta franquicia. Un ejemplo de lo anterior es Silent Hill f, el cual ya llegó a la marca de un millón de copias vendidas hasta ahora.

¿Cómo llegó Silent Hill f a vender un millón de copias?

Lo primero que hay que tener cuenta es que Silent Hill f está ambientada en los años 60’s de Japón, lo cual sugirió un riesgo para los encargados del videojuego que, sin embargo, han visto cómo su idea ha encantado a miles de usuarios, esto al grado de obtener cuantiosas ganancias hasta ahora.

Y es que, pese a la polémica que esto significa, la realidad es que los números han acompañado en todo momento a Silent Hill f al grado de llegar al millón de copias vendidas, esto de acuerdo con una publicación de Konami en donde revela, a través de sus redes, la cantidad de ventas que ha tenido el videojuego.

Debido a ello, y como parte de la celebración que esto sugiere, Konami compartió un video con los elogios que el videojuego ha recibido de parte de la prensa especializada, esto considerando que la franquicia ha vendido más de 12 millones de copias si se juntan todos los titulares realizados en los últimos años.

¿Cuáles fueron las principales dudas que generó Silent Hill f?

Tal y como se comentó en párrafos anteriores, la duda principal respecto a este videojuego fue trasladarlo a Japón a muchos años en el pasado en medio de un pueblo ficticio . En un principio la trama causó dudas entre los gamers, mismos que, sin embargo, al darle una oportunidad se enamoraron por completo de la aventura.