¡ÚLTIMA HORA! Vinícius Junior se pierde el Clásico español y varios partidos más

El jugador del Real Madrid Vinícius Junior será suspendido cuatro partidos tras su expulsión con roja directa durante el duelo ante el Villarreal informó el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), por lo que el brasileño se perderá el Clásico español ante Barcelona.

La resolución frena en seco al atacante sudamericano, dejando al Real Madrid sin uno de sus hombres clave para el tramo más decisivo del otoño.

El castigo obedece a un desglose puntual asentado en la resolución del organismo regulador:

Dos partidos por conducta violenta: Aplicado conforme al Código Disciplinario tras tirar del pelo al defensor Nathan Saliba al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón.



Aplicado conforme al Código Disciplinario tras tirar del pelo al defensor Nathan Saliba al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón. Dos partidos por protestas al cuerpo arbitral: Debido a las reiteradas e intensas reclamaciones dirigidas al colegiado principal.

¿Qué le dijo Vinícius al árbitro?

Tras la intervención del VAR que derivó en la revisión de la jugada y su posterior tarjeta roja, el atacante merengue entró en cólera en el terreno de juego. Según los reportes y lo asentado en el acta, el brasileño encaró al árbitro a voz en grito cuestionándole enfáticamente: "¿Por qué tú haces eso?", entre otros improperios, mostrando una actitud agresiva que obligó a sus propios compañeros de equipo a sujetarlo para evitar un incidente mayor mientras abandonaba la cancha.

¿Cuáles son los partidos que se pierde Vinícius en LaLiga?

Vinícius se perderá de forma definitiva los compromisos de LaLiga frente a Sevilla, Barcelona (El Clásico), Racing de Santander y Valencia.

TE PUEDE INTERESAR:



De esta manera, la estrella del Real Madrid no volverá a tener actividad en el campeonato español sino hasta después de la Fecha FIFA de noviembre, pactando su reaparición en LaLiga para la Jornada 13 ante el Celta de Vigo (21-22 de noviembre). Mientras tanto, el estratega merengue solo podrá echar mano del extremo en la fase de grupos de la UEFA Champions League.

