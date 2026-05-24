¡PIEL CHINITA! El HIMNO de Pumas retumba en la Gran Final ante Cruz Azul
Ciudad Universitaria explotó de emoción cuando miles de aficionados entonaron el himno previo a la Gran Final contra Cruz Azul. Un momento que puso la piel chinita.
La Gran Final entre Pumas y Cruz Azul dejó uno de los momentos más emocionantes del torneo cuando todo Ciudad Universitaria se unió para cantar el himno. El ambiente en CU fue simplemente espectacular y la pasión de la afición auriazul hizo vibrar cada rincón del estadio.