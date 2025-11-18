deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

¡Sonríe el beisbol! LMB anuncia su calendario de la temporada 2026, que abren Piratas y Diablos

Los Piratas de Campeche y los Diablos Rojos del México, son los equipos encargados de abrir el telón de la temporada 2026, de la Liga Mexicana de Beisbol, revela el calendario que ha presentado LMB.

calendario liga mexicana de beisbol
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Home Run Azteca
Compartir

La Liga Mexicana de Beisbol presentó este martes 18 de noviembre, el CALENDARIO de la temporada 2026 el cual comenzará el 16 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú, cuando los bicampeones Diablos Rojos del México se enfrenten ante los Piratas de Campeche.

Luego de una cardiaca Serie de Campeonato en la Zona Sur en la que Diablos ganaron en seis dramáticos juegos a los Piratas, en abril se volverán a enfrentar para abrir esta campaña 2026 la cual tiene como novedad, el regreso de juegos en lunes por la noche, por lo que toda la semana la LMB llevará acciones a los fanáticos.

En este calendario, cada equipo tendrá 93 juegos en la agenda y en el marco del anuncio, los equipos y la afición han despertado la euforia y contando los días para el Play Ball.

Te podría interesar: Ve aquí el CALENDARIO COMPLETO 2026 de la LMB

17 de abril, entran en acción los 20 equipos de la LMB

Las Series Inaugurales con el resto de los equipos, arrancarán un día después, el 17 de abril con los enfrentamientos: Conspiradores vs El Águila, Sultanes vs Algodoneros, Acereros vs Charros, Tecos vs Rieleros, Dorados vs Caliente, Toros vs Saraperos, Bravos vs Leones, Guerreros vs Pericos y los Tigres de Quintana Roo vs Olmecas de Tabasco.

Descarga AQUÍ el calendario 2026 de la LMB

LMB ha establecido en el calendario de la temporada 2026 , un periodo muy interesante del 9 al 21 de junio, donde se vivirán dos semanas de series interligas, enfrentamientos que eventualmente podrían repetirse en Serie del Rey.

Juego de Estellas, pone una breve pausa en el calendario de LMB

La pausa en la agenda de este calendario 2026 en la LMB para el Juego de Estrellas, será del 26 al 28 de junio cuando los Sultanes de Monterrey serán la sede de la Gala de Estrellas, el Home Run Derby y la edición número 92 del Juego de Estrellas.

Fechas importantes en el Calendario 2026 de la LMB

En este celebrado anuncio sobre el calendario 2026 de la LMB que arranca el 16 de abril y que termina el jueves 6 de agosto del rol regular.

Los seis mejores equipos de cada Zona, con base en el porcentaje de ganados y perdidos, irán a la postemporada, que dará inicio el 9 de agosto con el Primer Playoff. Las Series de Zona iniciarán el 19 de agosto, las Series de Campeonato el 29 de agosto y la Serie del Rey tendrá lugar el 9 de septiembre.

LMB refuerza el mensaje de que todas las series de postemporada, serán a ganar cuatro de un máximo de siete encuentros.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista: Salvador Escobar Nuevo presidente de Liga Arco Mexicana del Pacífico
DEPORTVXPRESS.jpg
Home Run Azteca
MVP Marmolejos, pitcher Contreras y el manager Lorenzo Bundy | Serie del Rey LMB 2025 DEPORTV
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Carlos Sepúlveda: ‘Este título es para la afición’ | Entrevista en la Serie del Rey 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
TOP5HRUNMINIS2 (3).jpg
Home Run Azteca
Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
×
×