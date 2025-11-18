¡Sonríe el beisbol! LMB anuncia su calendario de la temporada 2026, que abren Piratas y Diablos

La Liga Mexicana de Beisbol presentó este martes 18 de noviembre, el CALENDARIO de la temporada 2026 el cual comenzará el 16 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú, cuando los bicampeones Diablos Rojos del México se enfrenten ante los Piratas de Campeche.

Luego de una cardiaca Serie de Campeonato en la Zona Sur en la que Diablos ganaron en seis dramáticos juegos a los Piratas, en abril se volverán a enfrentar para abrir esta campaña 2026 la cual tiene como novedad, el regreso de juegos en lunes por la noche, por lo que toda la semana la LMB llevará acciones a los fanáticos.

En este calendario, cada equipo tendrá 93 juegos en la agenda y en el marco del anuncio, los equipos y la afición han despertado la euforia y contando los días para el Play Ball.

Te podría interesar: Ve aquí el CALENDARIO COMPLETO 2026 de la LMB

17 de abril, entran en acción los 20 equipos de la LMB

Las Series Inaugurales con el resto de los equipos, arrancarán un día después, el 17 de abril con los enfrentamientos: Conspiradores vs El Águila, Sultanes vs Algodoneros, Acereros vs Charros, Tecos vs Rieleros, Dorados vs Caliente, Toros vs Saraperos, Bravos vs Leones, Guerreros vs Pericos y los Tigres de Quintana Roo vs Olmecas de Tabasco.

Descarga AQUÍ el calendario 2026 de la LMB

LMB ha establecido en el calendario de la temporada 2026 , un periodo muy interesante del 9 al 21 de junio, donde se vivirán dos semanas de series interligas, enfrentamientos que eventualmente podrían repetirse en Serie del Rey.

Juego de Estellas, pone una breve pausa en el calendario de LMB

La pausa en la agenda de este calendario 2026 en la LMB para el Juego de Estrellas, será del 26 al 28 de junio cuando los Sultanes de Monterrey serán la sede de la Gala de Estrellas, el Home Run Derby y la edición número 92 del Juego de Estrellas.

Fechas importantes en el Calendario 2026 de la LMB

En este celebrado anuncio sobre el calendario 2026 de la LMB que arranca el 16 de abril y que termina el jueves 6 de agosto del rol regular.

Los seis mejores equipos de cada Zona, con base en el porcentaje de ganados y perdidos, irán a la postemporada, que dará inicio el 9 de agosto con el Primer Playoff. Las Series de Zona iniciarán el 19 de agosto, las Series de Campeonato el 29 de agosto y la Serie del Rey tendrá lugar el 9 de septiembre.

LMB refuerza el mensaje de que todas las series de postemporada, serán a ganar cuatro de un máximo de siete encuentros.