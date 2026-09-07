Sorpresa: Así fue la charla entre Erik Lira y Joel Huiqui para recomponer el vínculo en Cruz Azul

Luego de la salida frustrada de Erik Lira de Cruz Azul, el mediocampista volvió a estar disponible para el conjunto cementero. Su posible llegada al futbol europeo quedó atrás por el momento, pero el jugador continúa dentro de los planes del equipo y mantiene su compromiso con el proyecto encabezado por Joel Huiqui.

Erik Lira regresó en el partido de Cruz Azul ante Santos Laguna y recibió el respaldo de los aficionados. El mediocampista ingresó después de haberse perdido los encuentros frente a Atlas y Necaxa, mientras José Paradela marcó el gol que le permitió al conjunto cementero conseguir su segunda victoria consecutiva.

Erik Lira y su hobbie favorito fuera del futbol|Crédito: @CruzAzul / X

¿Cómo fue la charla entre Erik Lira y Joel Huiqui en Cruz Azul?

Después de que se frustrara la posibilidad de que Lira continuara su carrera en Europa, Joel Huiqui mantuvo una conversación personal con el futbolista. El entrenador explicó que le preguntó cómo se sentía y recibió una respuesta que dejó clara la postura del mediocampista.

TE PUEDE INTERESAR:



Huiqui reveló que Lira le manifestó estar completamente comprometido con el proyecto de Cruz Azul. El DT también destacó que el jugador tiene disposición para continuar formando parte del plantel y señaló la importancia que tiene.

“Yo tuve una charla con él ayer [sábado] y le preguntaba cómo se sentía. Él me manifiesta que está completamente comprometido con el proyecto”, explicó Huiqui durante la conferencia de prensa posterior al partido.

El entrenador también habló sobre la reacción de los aficionados. Según su relato, Lira fue ovacionado cuando ingresó al campo. Huiqui consideró que ese respaldo pudo representar un momento positivo para el mediocampista después de lo ocurrido con su posible transferencia.

|MEXSPORT

¿Por qué fracasó el traspaso de Erik Lira al Monaco?

El traspaso de Erik Lira al Mónaco no se dio debido a la cantidad de cupos extracomunitarios del club francés. Al no poder concretar la venta de Folarin Balogun, el capitán de Cruz Azul debió quedarse en La Noria.

Mientras continúa su futuro en el equipo cementero, Huiqui dejó claro que el plantel está satisfecho con su regreso. “El plantel está feliz de tener a Erik; es un gran baluarte para nosotros”, afirmó el entrenador sobre el futbolista.

