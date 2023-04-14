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Fútbol

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO en México el sorteo de la Copa Oro 2023?

La Selección Mexicana conocerá su destino en la próxima Copa Oro 2023, y aquí te decimos el horario y dónde verla GRATIS y EN VIVO en México con Azteca Deportes

Efraín Juárez y Jonathan Dos Santos Copa Oro 2021 Selección Mexicana
|Mexsport

Escrito por: Omar Moro

La Selección Mexicana sabrá este viernes 14 de abril quienes serán sus rivales en la próxima Copa Oro 2023. No te pierdas el sorteo del torneo de la Concacaf completamente GRATIS y EN VIVO por las plataformas digitales de Azteca Deportes: aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en punto de la 1:00 PM (tiempo del centro de México).

El compromiso de Diego Cocca con los aficionados mexicanos

VE AQUÍ EL SORTEO DE LA COPA ORO EN VIVO GRATIS

¿Cómo será el sorteo de la Copa Oro 2023?

El sorteo se realizará en el SoFi Stadium, casa de Los Angeles Rams, de la NFL; donde habrá cuatro bombos, en donde México se ubica en el primero junto a Estados Unidos, Costa Rica y Canadá, quienes ya tienen un sector por reglamento de la confederación. La Selección Mexicana es cabeza del Grupo B.

En el bombo 2 se encuentra Panamá, Haití, Jamaica y Guatemala; en el 3 están: Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua; mientras que en el último se encuentra Qatar y los ganadores de los Prelims 7,Prelims 8 y Prelims 9.

En dichos encuentros preliminares se encuentran selecciones como: Trinidad y Tobago, Martinica, Curazao, Guayana Francesa, Surinam y Guyana; y se realizará otro sorteo para ver contra quien se eliminan donde están los equipos de: Guadalupe, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Granada, Puerto Rico y Sint Maarten.

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Horario y dónde ver el sorteo de la Copa Oro 2023

No te pierdas el sorteo de la Copa Oro 2023, desde el SoFi Stadium por las plataformas digitales de Azteca Deportes: aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México), con Warrior y Renata Ibarrarán desde Los Angeles, acompañado de Christian Martinoli y David Medrano.

Conoce el destino del equipo de Diego Cocca en el siguiente torneo de la Concacaf, donde buscarán recuperar el mote del "Gigante", pues en la última edición, cuando era dirigidos por Gerardo Martino, cayeron en la Gran Final contra Estados Unidos.

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