Hora exacta para ver Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints: primer partido de la NFL en París Francia

La NFL escribirá una página inédita este domingo 25 de octubre: Pittsburgh Steelers y New Orleans Saints disputarán el primer partido de temporada regular de la liga en Francia. El encuentro comenzará a las 7:30 de la mañana, tiempo del centro de México, en el Stade de France, escenario habitual de citas del futbol y el rugby internacional.

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La sede no es un detalle menor. París se suma al mapa de ciudades que han recibido partidos oficiales de la NFL fuera de Estados Unidos, en una temporada marcada por la expansión internacional del campeonato. Para ambos equipos, sin embargo, el viaje tiene una urgencia deportiva: ganar sí o sí en la Semana 7.

Pittsburgh llega con cuatro victorias y dos derrotas, mientras New Orleans registra dos triunfos y cuatro descalabros. Esa diferencia convierte el encuentro en una oportunidad para que los Steelers fortalezcan su posición y para que los Saints eviten perder más terreno antes de la segunda mitad de la campaña.

Football in the City of Light 🇫🇷 PITvsNO – Sunday 9:30am ET on NFL Network Stream on @NFLPlus https://t.co/om1oFUiRQH — NFL (@NFL) October 24, 2026

¿A qué hora juegan Steelers vs Saints en México?

El kickoff está fijado para las 14:30 horas locales en Francia, equivalentes a las 7:30 de la mañana en Ciudad de México. El encuentro se jugará el domingo 25 de octubre y corresponde a la Semana 7 de la temporada 2026.

El Stade de France está ubicado en Saint-Denis, al norte de París, y fue inaugurado para el Mundial de futbol de 1998. Su elección le da al enfrentamiento una dimensión especial: un recinto asociado con algunas de las mayores celebrciones deportivas del país recibirá por primera vez un partido de la NFL.

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¿Por qué el primer partido de NFL en Francia es histórico?

Los Saints llegan además con una conexión histórica con Francia. Nueva Orleans fue fundada por franceses en 1718 y conserva referencias culturales de ese pasado, una coincidencia que aporta identidad a la visita de la franquicia.

En el campo, Pittsburgh buscará imponer su ritmo frente a un rival necesitado de victorias. New Orleans tendrá que responder lejos de casa, ante un escenario poco habitual y con un horario distinto al de sus domingos tradicionales. Más allá del espectáculo internacional, el resultado contará igual que cualquier otro partido de temporada regular.