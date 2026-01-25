Futbolista mexicano se estrena como GOLEADOR en el futbol europeo

Buenas noticias para el futbol mexicano, Stephano Carrillo anotó su primer gol en el futbol europeo e inició su 2026 acabando con la sequía. El ariete mexicano, quien pertenece al Feyenoord de Rotterdam y está prestado en el Dordrecht de ls segunda división de los Países Bajos anotó en la victoria de su equipo 3-2 sobre el Den Bosch en la jornada 23.

El ex jugador de Santos Laguna fue clave para que su equipo sacara la victoria en casa tras su tanto al minuto 70 que suponía el 2-1 a favor del Dordrecht. Cuatro minutos después, Sebastian Karisson Grach empató el juego para los visitantes, pero Yanick Eduardo puso cifras definitivas con su gol a 10 minutos del final del partido.

Con este triunfo sobre el noveno lugar de la clasificación general, el Dordrecht y Carrillo llegaron a las 29 unidades colocándose en la décima tercera posición de la tabla. Para la próxima jornada, el delantero mexicano visitará la cancha del Vitesse, curiosamente equipo que tuvo entre sus filas a un mexicano (Úlises Dávila) en 2011 cuando salio prestado desde el Chelsea.

Finalmente, Carrillo buscará hacer un buen semestre en la segunda división de los Países Bajos, ser reepescado por el Feyenoord y seguir los pasos de Santi Gimenez en el cuadro de Rottérdam.