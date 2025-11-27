Su precio creció como la espuma en América, decidió irse y hoy sueña muchísimo con volver

América ha tenido grandes defensas a lo largo de su historia, tanto mexicanos como extranjeros, tal es el caso de Bruno Valdez, quien formó parte del equipo durante casi 7 años, tiempo en el que alcanzó su mayor precio, pero hoy, a casi 3 años de su salida, quiere volver. Conoce cómo se fue el paraguayo del conjunto de Coapa .

El defensa llegó a las Águilas en verano de 2016, procedente de Cerro Porteño de su país, y permaneció en el club hasta principios de 2023, cuando fichó por Boca Juniors . Sin embargo, esta decisión no fue la mejor, ya que a partir de este momento su carrera comenzó a irse para abajo.

@bruno_valdez Bruno Valdez sueña con volver al América; actualmente juega para Cerro Porteño de Paraguay

Valdez solo estuvo un año en el conjunto argentino, que lo cedió a préstamo a Cerro Porteño, donde actualmente milita, aunque su contrato finaliza en diciembre de este año, que le da la posibilidad de cumplir su sueño. Bruno reveló para un medio mexicano que desea volver al futbol mexicano, específicamente al América, aunque no le cierra las puertas a otro club.

El paraguayo quiere volver a vivir sus momentos de gloria con el conjunto de Coapa, pues alcanzó su mayor precio que fue de 6 millones de euros (127.6 millones de pesos) en 2020, según Transfermarkt. Además, el aún jugador de Boca Juniors es el defensa con más goles en el club.

Los números de Bruno Valdez tras irse del América

Bruno Valdez anotó 27 goles en 227 encuentros disputados con la playera azulcrema, hasta que decidió marcharse en enero de 2023. Con Boca Juniors, el central solo jugó 34 encuentros, 27 de ellos como titular, y se fue en cero al no poder marcar, según estadísticas de BeSoccer.

En su segunda etapa con Cerro Porteño, Valdez suma casi 2 años en el club, en los que ha disputado hasta el momento 26 partidos, tanto de la liga de Paraguay como de la Copa Libertadores. No ha marcado y solo acumula 4 tarjetas amarillas, números muy por debajo de lo mostrado en México.