La subcampeona mundial Alegna González buscará replicar la medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La marchista mexicana que consiguió la medalla de plata en el Mundial de Atletismo señaló que buscará replicar el metal en los próximos Juegos Olímpicos

La marchista mexicana, Alegna González, llegó a México luego de conseguir la medalla de Plata en el Mundial de Atletismo en Tokio 2025 en la prueba de 20 kilómetros, una resultado que la confirma como una de las mejores del mundo después de dos Juegos Olímpicos en donde terminó en quinto lugar.

Quedaba siempre quinta, quinta, quinta, me frustraba. Pero no me rendí. Ya fueron muchos quintos lugares, quiero un podio en Los Ángeles. Faltan pocos años y me gustaría lograrlo, esta medalla no me genera presión, al contrario, es una motivación llegar con este resultado y no bajarme de los primeros sitios”, señaló la subcampeona del mundo.

Alegna buscará subir al podio en Los Angeles 2028

La atleta de Chihuahua logró completar su prueba en 1 hora, 26 minutos y 06 segundos, lo que le valió obtener la medalla de plata, superada solo por la española María Pérez. Además, estableció un nuevo récord para el continente americano.

En cuanto al porvenir, sus comentarios fueron inequívocos: su objetivo es obtener una medalla olímpica en Los Ángeles 2028. Alegna ha manifestado que no puede finalizar su carrera sin haber logrado al menos una medalla olímpica, ya que es consciente de que su preparación y su capacidad competitiva lo hacen posible.

¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast

En los Juegos Olímpicos de París 2024, ocupó la quinta posición en la prueba de marcha de 20 km, al igual que en Tokio 2021 y en el Mundial de 2023. En lugar de causar desánimo, estos resultados le brindan motivación.

