¿Quién es Dragon Lee, el luchador que buscará quitarle el Megacampeonato de AAA a Dominik Mysterio?

Tras un nuevo evento de Alianzas AAA, con un Dominik Mysterio presumiendo a todos sus dos títulos, se conoció quién será el contendiente a quitarle el Megacampeonato de AAA. Después de una triple amenaza, Dragon Lee venció al Hijo del Vikingo y al Grande Americano y se hizo acreedor a una pelea por el cinturón que en estos momentos posee el “Sucio de los Sucios”.

¿Quién es Dragon Lee, contendiente al Megacampeonato de AAA?

Durante un tiempo conocido como la Bestia del Ring, este luchador es de familia luchística y ha tenido experiencia en otras compañías de México y empresas estadounidenses como AEW. Algunos le conocen como Dragon Lee II (o así se le nombraba), pues el primero que llevó el manto del nombre fue su hermano, quien hoy es Dralístico.

Ya con un debut en el lejano 2014, se ha forjado de un nombre bastante importante en el medio del pancracio, pues hoy es de los competidores más importantes para AAA. Tiene en su posesión dos máscaras, la primera es la de Kamaitachi y la segunda la de La Máscara, ganadas precisamente en el 2015 y 2016.

¿Cuándo llegó Dragon Lee a WWE?

Después de serios problemas con sus contratos con otras empresas, dejó el legado que había hecho a nivel pares junto con su hermano, esto para ser anunciado en 2023 con WWE. Por ello, el poderío de convocatoria y de nombre en la empresa estadounidense no es algo nuevo. A tal grado, que será el encargado de buscar quitar de la cima a Dominik Mysterio?

¿Cuándo y dónde pelearán Dragon Lee y Dominik Mysterio?

Tras ganarse la oportunidad en el ring, Dragon peleará contra el campeón Intercontinental y monarca de AAA el próximo 25 de octubre en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México. Con esto, veremos la defensa del título por parte de Dominik, que poco a poco se gesta un pequeño imperio en el contexto luchístico de WWE y AAA.